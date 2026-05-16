Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

В Государственную думу внесён законопроект, который меняет механизм регулирования цен на продовольствие. Группа парламентариев предлагает заменить право государства вмешиваться в ситуацию с повышением цен на обязанность.

Сейчас действующая редакция закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» предусматривает, что правительство вправе устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты сроком до 90 дней. На практике это означает, что решение принимается по усмотрению кабмина в зависимости от конкретной экономической ситуации.

Авторы инициативы — депутаты Сергей Миронов, Александр Кузнецов, Алексей Терентьев, Александр Аксёненко и их коллеги — настаивают на замене слова «имеет право» на «обязано».

— Установление предельных цен — это чрезвычайная мера, которая в кризисных ситуациях должна неукоснительно действовать, а не оставаться дискреционным полномочием, — говорится в пояснительной записке.

Порядок применения таких мер уже прописан в постановлении правительства № 530. Сегодня Минэкономразвития анализирует динамику цен и сезонные факторы, после чего готовит проект документа для правительства. Однако финальное решение остаётся за кабмином, который может как ввести ограничения, так и отказаться от них. Законопроект этот пробел устраняет.

Авторы инициативы подчеркивают, что в случае принятия поправок федеральный бюджет не понесёт дополнительных расходов. Также не потребуется отменять или менять другие законодательные акты. Нововведение коснётся только тех ситуаций, когда удорожание продуктов приобретает существенный характер.

