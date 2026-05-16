Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Автор: Оксана Мочалова

Речь идет о потолке цен на товары первой необходимости на срок до 90 дней

В Государственную думу внесён законопроект, который меняет механизм регулирования цен на продовольствие. Группа парламентариев предлагает заменить право государства вмешиваться в ситуацию с повышением цен на обязанность.

Сейчас действующая редакция закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» предусматривает, что правительство вправе устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты сроком до 90 дней. На практике это означает, что решение принимается по усмотрению кабмина в зависимости от конкретной экономической ситуации.

Авторы инициативы — депутаты Сергей Миронов, Александр Кузнецов, Алексей Терентьев, Александр Аксёненко и их коллеги — настаивают на замене слова «имеет право» на «обязано».

— Установление предельных цен — это чрезвычайная мера, которая в кризисных ситуациях должна неукоснительно действовать, а не оставаться дискреционным полномочием, — говорится в пояснительной записке.

Порядок применения таких мер уже прописан в постановлении правительства № 530. Сегодня Минэкономразвития анализирует динамику цен и сезонные факторы, после чего готовит проект документа для правительства. Однако финальное решение остаётся за кабмином, который может как ввести ограничения, так и отказаться от них. Законопроект этот пробел устраняет.

Авторы инициативы подчеркивают, что в случае принятия поправок федеральный бюджет не понесёт дополнительных расходов. Также не потребуется отменять или менять другие законодательные акты. Нововведение коснётся только тех ситуаций, когда удорожание продуктов приобретает существенный характер.

Ранее редакция сообщала, что соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной думы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков внесли предложение о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Автор: Юлия Данилова

Строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Номинация «ПРОба пера»: старт для молодых журналистов и специальный приз от Агентства ТАСС

Среди всех номинаций отдельное место занимает «ПРОба пера», учреждённая по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Она ориентирована на тех, кто только начинает свой путь в журналистике, – студентов факультетов журналистики высших учебных заведений Сибири, учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования и юных корреспондентов.

Для участия в номинации «ПРОба пера» принимаются как уже опубликованные работы, так и материалы, созданные специально для конкурса. Главное условие – соответствие тематикам всех номинаций.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

