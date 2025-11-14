Рекламодателям

«Принцип дурной бесконечности»: эксперты рекомендуют не заваливать российских школьников лишними знаниями

  • 14/11/2025, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
школа
Ряд предметов вполне можно перевести в факультативы

Разговоры о необходимости и ненужности тех или иных предметов в школах и вузах периодически возникают на разных уровнях. Школьная программа время от времени пересматривается и в неё вносятся коррективы.

По мнению председателя независимого профсоюза «Новый Труд» Дарьи Митиной, школьная программа сейчас достаточно насыщенная и дети, особенно в младшей школе, просто не успевают её осваивать, а ряд предметов не готовы воспринимать.

— Окружающий мир – программа, которая должна знакомить школьников с окружающим миром, по сути, состоит из элементов географии, технологии, экологии и прочего набора сведений. Зачем ребенку во 2-ом классе, живущему в средней полосе России, подробно знать о Паттайе и не знать о землянике, голубике и волчьей ягоде? Зачем в 3 классе с придыханием рассказывать о странах Бенелюкса? Это — патриотическое воспитание? — рассуждает эксперт.

Она уверена, что в начальной школе детям необходимо в первую очередь рассказывать о свой стране, о том крае, где они живут и правилах безопасности в их обычной среде обитания.

Еще один предмет, который по мнению Дарьи Митиной не вписывается в концепцию современного образования — Основы религиозных культур и светской этики.

— В том виде, как он сейчас преподается – это история религии и ее основы. Но бесполезно это преподавать детям, которые не знают истории. Дед моего знакомого, который окончил реальное училище еще в Российской империи, говорил, что самым ненавистным предметом у них был Закон Божий, — вспоминает собеседница редакции.

Дарья Митина напомнила, что сейчас родители школьников сами выбирают модули: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, буддизма или светская этика.

— В Москве, например, 96% родителей предпочли светскую этику. При том, что религиозных людей у нас больше (и православных, и мусульман в школах много), но родители преимущественно выбирают светскую этику. Поэтому, нужно менять саму форму выбора и контент. Этот предмет надо либо отменять, либо кардинально перестраивать. Включить в него исторические рассказы (не историю как предмет), рассказ о знаменитых людях, о достижениях современной России. Если все это рассказывать простым языком, то дети это поймут и запомнят, — уверена Дарья Митина.

Кроме того, эксперт считает, что обществознание необходимо перенести из средней школы в старшие классы, потому что ученики среднего звена ещё не способны понять закономерности общественного развития.

Бывший преподаватель вуза, репетитор по истории и обществознанию Руслан Славин более категоричен. Он считает, что обществознание вообще следует убрать из школьной программы после 9 класса.

— Обществознание стоит убрать после 9-10 класса, оно обобщённое, сводится к заучиванию терминов, не учит думать. Блоки экономики, политики и права подростки не понимают, приходят к репетиторам с кучей вопросов. Правильнее преподавать Право и Экономику отдельно с 8 класса, на реальных задачах: бюджет семьи, налоги, проценты.

Вызывают вопросы у эксперта и такие предметы, как мировая художественная культура (МХК), музыка и ИЗО.

—МХК, музыку и ИЗО ученики перестают воспринимать всерьёз. МХК сочетает иконопись, Бетховена, готику без привязки к истории, которая идёт параллельно — отсюда путаница в голове. Искусство, музыку, географию, архитектуру логично вплести в историю как часть эпохи: почему так строили, какие материалы были. Рисование и пение также отправить в факультативы, — говорит собеседник редакции.

Кардинальную «зачистку предлагает Руслан Славин провести и в программе вузов.

— Философию убрать из вузов — юристы получают теорию в ИППУ (История политических и правовых учений — Ред.) и ИГПЗС (История государства и права зарубежных стран — Ред), технарям она не нужна. Физкультуру тоже — спорт по желанию, через секции, которые есть во всех ВУЗах. Экономика должна быть обязательной: не «спрос и предложение», а пенсии, банки, инфляция, бизнес. Без этого в 18 лет не поймёшь, откуда зарплата и почему дорожает коммуналка. Это базовая грамотность, — уверен эксперт.

А вот заведующий кафедрой педагогической культуры и управления в сфере образования МГИМО Витольд Ясвин придерживается иного мнения. Эксперт работал в Новосибирске в рамках первого открытого форума «Педагогическая Сибирь», международной научно-практической конференции «Национальная система образования: актуальные проблемы теории и практики профессионального взаимодействия», который проводил НГПУ.

— Я вижу проблему несколько в другом плане и, как мне кажется, глубже. Сегодня вопрос инноваций часто сводится к формуле, которую я называю: «А давайте-ка мы будем детей учить ещё и этому». Это принцип дурной бесконечности, потому что с этой точки зрения детей надо научить всему. Он вписался в концепцию современного образования, которая сегодня господствует в школе. Речь идет о страхе перед ЕГЭ, которым начинают пугать детей с четвертого класса. Следствием этого бывают трагические срывы у школьников. Сегодня много думают о том, добавить или убрать предмет, поставить или снять охрану и так далее. Хотя, проблема находится гораздо глубже — в организационной культуре и психологическом климате. Я бы сделал акцент на этом. А список предметов, на мой взгляд, это не принципиальная вещь, — отметил он.

Эксперт добавил, что вопрос нужности и ненужности предметов очень спорный. И для каждого человека индивидуальный.

— Влияет ли знание географии, литературы или истории на человека?  Если мы говорим о широком образовании, кругозоре и формировании личности, то, конечно же да. При этом меня не надо упрекать в недооценке чего-то. Я закончил математическую школу, и могу сделать вывод, что по жизни не вижу от этого для себя никаких преимуществ. Больше мне помог биофак, благодаря которому у меня сформировалось естественно-научное мышление. Поэтому некоторые предметы имеют значение в предпрофессиональной подготовке, а не в общеразвивающей личность, — считает эксперт.

Витольд Ясвин уверен, что учебные планы в вузах оценить практически невозможно. Они составляются для каждой специальности отдельно и учитывают их специфику.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских школах могут отменить оценки по физкультуре, ИЗО и музыке. 

Фото редакции Infopro54

