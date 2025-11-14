Мужчину с рогами задержали в аэропорту Новосибирска

В Толмачево таможенники задержали пассажира, который пытался пронести в багаже при посадке на рейс Новосибирск – Баку (Азербайджан) два рога весом более 2,6 кг. Мужчина намеревался пройти с ними через «зеленый» коридор.
В ходе досмотра выяснилось, что это рога благородного оленя, подпадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Пассажир пояснил, что получил их в подарок во время отдыха на Горном Алтае. Он не знал, что нужно получать ветеринарный сертификат и разрешение, а также обязательно декларировать такой товар.
Таможенники возбудили два административных дела. Теперь пассажиру придется оплатить штраф, а рога у него будут конфискованы, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Стоит отметить, что в начале 2024 года в новосибирском аэропорту «Толмачево» сотрудники таможни также задержали пассажира, который пытался вывести рога копытного животного в Азербайджан. В 2023 году необычный сувенир прихватил с собой из отпуска в Горном Алтае житель Узбекистана. Вместо традиционного магнитика мужчина решил привезти родственникам череп с рогами.
Ранее редакция сообщала о том, что туристку с головой крокодила задержали новосибирские таможенники.
Фото пресс-службы Сибирского таможенного упарвления.
