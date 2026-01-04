Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Горожан ждут изменения в правилах по переводам, онлайн-подпискам и рассрочкам

В 2026 году на территории России, в том числе в Новосибирской области, начинает действовать серия финансовых нововведений. Изменения затронут различные сферы: от безопасности банковских операций до условий кредитования и новых цифровых платежных инструментов. Целью многих инициатив является усиление защиты граждан от мошеннических действий и повышение прозрачности финансовых услуг, сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

Более строгий контроль банковских переводов

С 1 января 2026 года все кредитные организации обязаны применять расширенный список критериев для выявления подозрительных операций. Теперь количество признаков мошеннических операций увеличено до 12 и еще появилось два новых по операциям с цифровым рублем.

Например, под подозрение будут попадать операции по крупным переводам самому себе через СБП (от 200 тыс. рублей), если в течение 24 часов деньги отправляются лицу, которому человек не переводил никаких средств в течение полугода. Обращаться внимание будет и на внезапную смену номера телефона, привязанного к банковскому аккаунту или Госуслугам (менее чем за 48 часов до перевода).

Клиент сохраняет право настоять на немедленном переводе, но в случае мошенничества банк не возместит утраченные средства.

Новые ограничения для рекламы услуг по банкротству

С начала 2026 года вводится запрет на гарантии полного списания долгов в рекламе банкротства. Вся такая реклама должна содержать предупреждение о негативных последствиях, таких как сложности с получением кредитов в течение пяти лет. Мера направлена против недобросовестных юридических компаний и мошенников.

Страхование жизни с инвестициями

В 2026 году страховые компании прекратят заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Ранее оформленные полисы сохранят силу. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть договор долевого страхования жизни (ДСЖ).

Изменения в программе «Семейная ипотека»

С 1 февраля 2026 года оба супруга будут обязаны выступать созаемщиками по льготной «Семейной ипотеке». Ранее кредит можно было оформить только на одного из родителей, что сохраняло за вторым право на использование господдержки в будущем. По новым правилам повторное получение такой ипотеки теперь будет возможно лишь после полного погашения предыдущего льготного кредита и при условии рождения следующего ребенка.

Упрощение процедуры отказа от онлайн-подписок

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не смогут списывать средства с карты, если она удалена из личного кабинета клиента. Сервисы будут обязаны размещать четкую инструкцию по отказу от услуги и заранее уведомлять о продлении подписки.

Регулирование условий онлайн-рассрочки

С 1 апреля 2026 года вводятся новые правила для оплаты товаров и услуг частями через онлайн-сервисы рассрочки. Максимальный срок предоставления рассрочки ограничивается шестью месяцами с правом досрочного погашения без дополнительных комиссий. Запрещаются любые скрытые комиссии, увеличивающие итоговую стоимость товара по сравнению с полной предоплатой. Договоры рассрочки на сумму от 50 000 рублей будут отражаться в кредитной истории заемщика, что могут учитывать банки и МФО при оценке кредитоспособности.

Штрафы за просрочку не могут превышать 20% годовых. Правила не касаются рассрочки от прямых продавцов.

Стоит отметить, что данные правила применяются только к услугам специализированных онлайн-сервисов рассрочки и не касаются, например, рассрочки, предлагаемой непосредственно продавцом (например, застройщиком), а также классических кредитных карт с льготным периодом.

Внедрение цифрового рубля и единого QR-кода

С 1 сентября 2026 года клиенты крупнейших банков смогут открыть кошелек для цифрового рубля. Платежи и переводы между такими кошельками будут мгновенными и бесплатными. Также с сентября в рознице появится единый QR-код, ведущий на страницу выбора всех способов оплаты: СБП, цифровой рубль, оплата частями и другие.

При этом пенсионеры Новосибирской области продолжат получать пенсии наличными или на банковскую карту. Власти не планируют обязательного перевода выплат в цифровой рубль.

Напомним, в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Увеличение налогового вычета на сбережения для детей

С 1 сентября 2026 года максимальная сумма налогового вычета по долгосрочным сбережениям для детей увеличится с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Повышенный лимит действует на взносы, которые родители направляют на счета детей, до достижения ребенком 18 лет (или 24 лет при очном обучении).

Безопасность на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года усилятся меры безопасности на онлайн-маркетплейсах. Площадки будут обязаны проводить обязательную идентификацию и проверку продавцов по государственным реестрам (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) через портал Госуслуги. В случае, если действия продавца-мошенника приведут к финансовым потерям покупателей, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на саму торговую платформу.

Ранее редакция сообщала, что новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : финансы законы

308
0
0
Предыдущая статья
Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах
Следующая статья
Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью

Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

В связи с увеличением числа онлайн-заказов и предновогодней активностью, злоумышленники активизируют свои попытки обмана пользователей. Они прибегают к методам социальной инженерии, создавая у потенциальных жертв ощущение чувства срочности или эксплуатируя их стремление совершить выгодные покупки к праздникам. Эксперты ВТБ предупреждают о распространенных схемах мошенничества в период новогодних праздников и дают рекомендации по обеспечению безопасности денежных средств.

Основные схемы:

Читать полностью

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Автор: Юлия Данилова

По итогам комплексного анализа динамики заработных плат, спроса и предложения на рынке труда в 2025 году аналитики SuperJob пришли к выводу: рынок входит в новую фазу. Массовый рост доходов, вызванный острым дефицитом кадров, постепенно сходит на нет. В 2026 году повышение зарплат сохранится, но будет носить точечный характер и напрямую зависеть от квалификации и вклада сотрудника в бизнес-результат.

Увеличение числа резюме в 2025 году не означает снятия кадрового напряжения. Найти формального кандидата стало проще, однако закрытие сложных вакансий по-прежнему требует времени и ресурсов. Дефицит качественных специалистов сохраняется, особенно в профессиях с высокой добавленной стоимостью.

Читать полностью

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Автор: Юлия Данилова

К концу 2025 года рынок пекарен в сибирских городах демонстрирует разные стадии адаптации формата. Например, в Новосибирске он стабилизировался. Сейчас в городе работает 547 пекарен, сообщили эксперты «AVG Недвижимость».

— Показатель практически не изменился по сравнению с октябрем и лишь незначительно ниже августовского уровня. Это указывает на переход рынка к фазе стабилизации после активного роста в предыдущие периоды, — констатировала Анна Гусева, владелица агентства «AVG Недвижимость».

Читать полностью

Владимир Томко: Новосибирск — идеальная лакмусовая бумажка для российского рекламного рынка

Управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

— Главным трендом 2025 года на рынке рекламы и маркетинга стало сокращение бюджетов и заказчиков. Рынок чувствует себя довольно шатко, так как деньги сегодня выгоднее хранить на депозите, а не вкладывать в развитие. Высокая ключевая ставка позволяет хоть что-то заработать на депозите, тогда как любые инвестиции, тем более в рекламу, выглядят как риски.

Читать полностью

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Власть Общество

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Общество

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Культура Общество

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Власть Общество

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Общество

В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

Общество

Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Бизнес Власть Общество

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Общество

РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Общество

Морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Общество Право&Порядок

СКР начал доследственную проверку серии нападений и грабежей в Новосибирске

Культура Общество

«Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в Новосибирске в первые дни января

Бизнес Общество

Новосибирский аэропорт Толмачево обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров за год

Общество

Четыре подготовленные новосибирскими кинологами собаки отправлены в зону СВО

Авто Общество

В 2026 году автовладельцев ждет увеличение расходов: в Новосибирске вырос транспортный налог, утильсбор и подорожал техосмотр

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности