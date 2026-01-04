Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

В 2026 году на территории России, в том числе в Новосибирской области, начинает действовать серия финансовых нововведений. Изменения затронут различные сферы: от безопасности банковских операций до условий кредитования и новых цифровых платежных инструментов. Целью многих инициатив является усиление защиты граждан от мошеннических действий и повышение прозрачности финансовых услуг, сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

Более строгий контроль банковских переводов

С 1 января 2026 года все кредитные организации обязаны применять расширенный список критериев для выявления подозрительных операций. Теперь количество признаков мошеннических операций увеличено до 12 и еще появилось два новых по операциям с цифровым рублем.

Например, под подозрение будут попадать операции по крупным переводам самому себе через СБП (от 200 тыс. рублей), если в течение 24 часов деньги отправляются лицу, которому человек не переводил никаких средств в течение полугода. Обращаться внимание будет и на внезапную смену номера телефона, привязанного к банковскому аккаунту или Госуслугам (менее чем за 48 часов до перевода).

Клиент сохраняет право настоять на немедленном переводе, но в случае мошенничества банк не возместит утраченные средства.

Новые ограничения для рекламы услуг по банкротству

С начала 2026 года вводится запрет на гарантии полного списания долгов в рекламе банкротства. Вся такая реклама должна содержать предупреждение о негативных последствиях, таких как сложности с получением кредитов в течение пяти лет. Мера направлена против недобросовестных юридических компаний и мошенников.

Страхование жизни с инвестициями

В 2026 году страховые компании прекратят заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Ранее оформленные полисы сохранят силу. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть договор долевого страхования жизни (ДСЖ).

Изменения в программе «Семейная ипотека»

С 1 февраля 2026 года оба супруга будут обязаны выступать созаемщиками по льготной «Семейной ипотеке». Ранее кредит можно было оформить только на одного из родителей, что сохраняло за вторым право на использование господдержки в будущем. По новым правилам повторное получение такой ипотеки теперь будет возможно лишь после полного погашения предыдущего льготного кредита и при условии рождения следующего ребенка.

Упрощение процедуры отказа от онлайн-подписок

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не смогут списывать средства с карты, если она удалена из личного кабинета клиента. Сервисы будут обязаны размещать четкую инструкцию по отказу от услуги и заранее уведомлять о продлении подписки.

Регулирование условий онлайн-рассрочки

С 1 апреля 2026 года вводятся новые правила для оплаты товаров и услуг частями через онлайн-сервисы рассрочки. Максимальный срок предоставления рассрочки ограничивается шестью месяцами с правом досрочного погашения без дополнительных комиссий. Запрещаются любые скрытые комиссии, увеличивающие итоговую стоимость товара по сравнению с полной предоплатой. Договоры рассрочки на сумму от 50 000 рублей будут отражаться в кредитной истории заемщика, что могут учитывать банки и МФО при оценке кредитоспособности.

Штрафы за просрочку не могут превышать 20% годовых. Правила не касаются рассрочки от прямых продавцов.

Стоит отметить, что данные правила применяются только к услугам специализированных онлайн-сервисов рассрочки и не касаются, например, рассрочки, предлагаемой непосредственно продавцом (например, застройщиком), а также классических кредитных карт с льготным периодом.

Внедрение цифрового рубля и единого QR-кода

С 1 сентября 2026 года клиенты крупнейших банков смогут открыть кошелек для цифрового рубля. Платежи и переводы между такими кошельками будут мгновенными и бесплатными. Также с сентября в рознице появится единый QR-код, ведущий на страницу выбора всех способов оплаты: СБП, цифровой рубль, оплата частями и другие.

При этом пенсионеры Новосибирской области продолжат получать пенсии наличными или на банковскую карту. Власти не планируют обязательного перевода выплат в цифровой рубль.

Напомним, в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Увеличение налогового вычета на сбережения для детей

С 1 сентября 2026 года максимальная сумма налогового вычета по долгосрочным сбережениям для детей увеличится с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Повышенный лимит действует на взносы, которые родители направляют на счета детей, до достижения ребенком 18 лет (или 24 лет при очном обучении).

Безопасность на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года усилятся меры безопасности на онлайн-маркетплейсах. Площадки будут обязаны проводить обязательную идентификацию и проверку продавцов по государственным реестрам (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) через портал Госуслуги. В случае, если действия продавца-мошенника приведут к финансовым потерям покупателей, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на саму торговую платформу.

