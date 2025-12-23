Проезд в общественном транспорте дорожает в Новосибирске и Бердске

В общественном транспорте Новосибирской области продолжается повышение цен на проезд. Изменения затрагивают как городской общественный транспорт, так и отдельные маршрутные коммерческие такси.

Например, перевозчик ООО «ПАТП‑1118» сообщил, что с 23 декабря 2025 года изменится стоимость проезда на маршруте № 38 (вокзал Новосибирск‑Главный – Ясный берег). Теперь поездка будет стоить 65 рублей.

Кроме того, ранее было анонсирована индексация тарифов на маршрутах № 28, 30 и 30а — до 50 рублей.

В Новосибирске масштабное повышение стоимости проезда запланировано с 24 декабря:

на трамваях, троллейбусах и автобусах — до 45 рублей;

на метро (при оплате картой) — до 48 рублей.

В Бердске также грядут изменения. Мэр города 22 декабря подписал постановление об индексации тарифа. С 9 января 2026 года стоимость билета в городском автобусе составит 45 рублей (включая провоз багажа).

Приятная новость для школьников: во время новогодних каникул они смогут пользоваться городским транспортом бесплатно. Для этого необходимо получить справку в своём учебном заведении.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость проезда до Академгородка выросла до 100 рублей