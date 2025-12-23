Бюджет Новосибирска на 2026–2028 годы утверждён

Совет депутатов Новосибирска единогласно утвердил бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ прошёл все этапы согласования и был доработан с учётом поправок, рассмотренных на профильных комиссиях.

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, бюджет сохраняет социальную направленность и ориентирован на долгосрочное развитие города. Более 60% всех расходов планируется направить на социальную сферу. Приоритетами остаются модернизация городской инфраструктуры, строительство и реконструкция социальных объектов, благоустройство общественных пространств, развитие транспортной системы, а также поддержка участников специальной военной операции.

— Второй год подряд объём городского бюджета превышает 100 млрд рублей. Это серьёзный финансовый ресурс, который должен быть использован максимально эффективно, — подчеркнул глава города.

Согласно основным параметрам, доходы бюджета Новосибирска в 2026 году составят 108,6 млрд рублей, расходы — 109,7 млрд рублей, дефицит запланирован на уровне 1,1 млрд рублей. В 2027 году доходы прогнозируются в объёме 113 млрд рублей при расходах 114 млрд рублей, в 2028 году — 120 млрд и 121 млрд рублей соответственно.

Ключевыми приоритетами бюджетной политики остаются исполнение социальных обязательств, повышение качества содержания городской территории, участие в национальных проектах и государственных программах. В проекте бюджета предусмотрено более 3,2 млрд рублей на реализацию трёх национальных проектов по восьми направлениям. Наиболее затратными статьями станут реконструкция школ, благоустройство общественных пространств, ремонт мостов, переселение граждан из аварийного жилья, а также выплаты педагогам за классное руководство.

В числе значимых инфраструктурных проектов 2026 года — завершение строительства набережной «Чемской берег» и сквера на улице Демакова. Город также планирует приступить ко второй очереди парка имени Бугакова и благоустройству парка «Чербузы». На капитальные вложения в бюджете заложено более 6 млрд рублей.

Дополнительным источником роста доходов бюджета могут стать межбюджетные трансферты. В утверждённом бюджете на 2026 год уже учтены трансферты из вышестоящих бюджетов в объёме 51,6 млрд рублей. Кроме того, ко второму чтению закона об областном бюджете Новосибирской области городу предусмотрены дополнительные средства на благоустройство дворов, строительство дороги на пересечении улиц Кутателадзе и Демакова, а также ремонт образовательных учреждений.