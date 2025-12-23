Запуск новогодних фейерверков в общественных местах запретили в Новосибирске

В Новосибирской области запретили использовать пиротехнику в общественных местах во время новогодних и рождественских праздников. Решение принято 22 декабря на заседании антитеррористической комиссии региона.

Для максимальной безопасности на массовых гуляниях — в ёлочных, снежных и ледовых городках, а также на открытых катках — предусмотрены комплексные меры. Объекты оснастят современным освещением, видеонаблюдением и системой речевого оповещения. Многие праздничные пространства будут ограждены и оборудованы контрольно-пропускными пунктами с металлодетекторами. Вблизи этих мест будут круглосуточно дежурить усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Для повышения общественной безопасности будут задействованы сотрудники частных охранных компаний и народные дружинники. Весь персонал прошёл инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, что обеспечит быстрое и слаженное реагирование на любые инциденты.

На время новогодних и рождественских праздников власти также ограничат выдачу разрешений на полёты дронов. Это решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотных воздушных судов и повышения антитеррористической безопасности.

