«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей

  • 16/12/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей
После обучения на бюджете в вузе они должны будут трудоустроиться по специальности

Необходимо ужесточить законодательство, чтобы выпускникам аграрных вузов вменялись пять лет обязательной отработки. Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента в профильном вузе Новосибирска заявил депутат Заксобрания, председатель ЗАО «Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков.

— Иначе диплом должен аннулироваться, — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что даже возглавляемое им успешное хозяйство имеет те же кадровые проблемы, что и все остальные. Очереди из специалистов нигде нет. Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов предложил сделать выплаты для выпускников аграрных специальностей ранжированными — если поехал в более отдаленный район, то получил больше денег.

Стоит отметить, что на минувшей неделе проблему нехватки преподавателей в кадетских учебных заведениях также было предложено решать с помощью введения отработок для студентов педвузов — по аналогии с медиками, которые должны после бюджетного обучения трудоустроиться в медицинские организации, работающие по ОМС, на срок до трех лет. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Руководитель приемной комиссии НГПУ Елена Кавалер считает, что проблему кадрового дефицита для всех образовательных организаций, включая кадетские училища и кадетские корпуса, можно решать, рационально используя существующий механизм целевого обучения. Так, например, Новосибирский государственный педагогический университет в 2025 году заполнил места целевой квоты по программам бакалавриата и специалитета на 70,8% (293 первокурсника были зачислены на 414 мест целевой квоты).

— Кроме того, с сентября этого года дополнительно были заключены с обучающимися более 170 договоров о целевом обучении. Будем рады, если кадетские учреждения добавятся к списку наших заказчиков целевого обучения, — отметила Кавалер.

В 2025 году количество студентов-первокурсников, принятых по целевому приему, в вузе выросло на 30%. В ноябре Министерство просвещения РФ сообщило о том, что ставит задачу последовательно расширять целевой прием, позволяющий готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность.

Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что, как правило, по окончании первой четверти в школе остаются 75% молодых специалистов. В 2025 году в средние образовательные учреждения города пришли более 400 молодых педагогов. Власти объясняли этот тренд мерами поддержки, которые получают специалисты–выпускники педагогических вузов и колледжей.

На заседании Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, которое прошло в начале декабря, стало известно, что в Сибири запустят масштабную информационную кампанию, акцентирующую внимание молодых людей на преимуществах обучения в технических вузах.  Университетам и институтам было рекомендовано увеличить прием на эти специальности по целевому набору.

Ранее редакция сообщала о том, что студентам медвузов России смягчили условия обучения и отработки. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области, автор: пресс-служба.

