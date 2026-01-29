Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку ценовых наценок в крупнейших федеральных продуктовых сетях, представленных в Новосибирской области. Ведомство направило запросы в 11 ключевых розничных компаний, включая X5 Group, «Магнит», «Лента», «Мария Ра», «Монетка», «Метро» и «Ашан», которые должны предоставить данные о ценообразовании.

Целью расследования является анализ размера торговых наценок на социально значимые товары. ФАС запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также об объемах продаж по 26 категориям. В список вошли молочная продукция, мясо, птица, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, мука и хлебобулочные изделия. Период для изучения данных установлен с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года.

Антимонопольная служба намерена выяснить, как изменения оптовых цен отражаются на конечной стоимости товаров для покупателей в регионе. В случае обнаружения признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры в отношении сетей, работающих на территории Новосибирской области.

Напомним, согласно информации Новосибирскстата, стоимость минимального набора продуктов питания в области в декабре 2025 года составила 7572,7 рубля. Этот показатель продемонстрировал рост на 4,4% с начала года.

