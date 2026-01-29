Поиск здесь...
Бизнес Власть

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ключевые ритейлеры должны предоставить данные о закупочных и розничных ценах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку ценовых наценок в крупнейших федеральных продуктовых сетях, представленных в Новосибирской области. Ведомство направило запросы в 11 ключевых розничных компаний, включая X5 Group, «Магнит», «Лента», «Мария Ра», «Монетка», «Метро» и «Ашан», которые должны предоставить данные о ценообразовании.

Целью расследования является анализ размера торговых наценок на социально значимые товары. ФАС запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также об объемах продаж по 26 категориям. В список вошли молочная продукция, мясо, птица, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, мука и хлебобулочные изделия. Период для изучения данных установлен с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года.

Антимонопольная служба намерена выяснить, как изменения оптовых цен отражаются на конечной стоимости товаров для покупателей в регионе. В случае обнаружения признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры в отношении сетей, работающих на территории Новосибирской области.

Напомним, согласно информации Новосибирскстата, стоимость минимального набора продуктов питания в области в декабре 2025 года составила 7572,7 рубля. Этот показатель продемонстрировал рост на 4,4% с начала года.

Ранее редакция сообщала, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com, автор- lifeforstock

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

Читать полностью

Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Приобретение жилья на старте продаж — это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

— Стоимость квадратного метра в этом проекте будет идти вверх, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — По мере освоения территории эко-квартала «На Кедровой» и ввода новых домов цены будут только расти.

Читать полностью

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента на январской сессии в первом чтении согласовали введение в Новосибирской области ЭКГ-рейтинга.

Напомним, основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников. Его лидерам будет доступен режим максимального благоприятствования при взаимодействии с органами власти. Аналогичные законы принимаются во всех субъектах федерации.

Читать полностью

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

В своем докладе Андрей Травников подчеркнул, что в 2025 году приоритетом бюджетной политики стало завершение начатых проектов. Для областного правительства окончание строительства всех объектов имеет принципиальное значение.

Первостепенное внимание уделялось выполнению социальных обязательств перед населением, оказанию помощи в решении задач специальной военной операции и реализации национальных проектов.

Читать полностью

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Внедренная система на базе искусственного интеллекта в автоматическом режиме контролирует соблюдение правил работы с крановым оборудованием, что уже позволило сократить трудозатраты службы охраны труда на 70%.

Раньше на заводе, где производят кабельно-проводниковую продукцию, контроль осуществляли сотрудники охраны труда, просматривая часы видеозаписей. Это было ресурсозатратно и не всегда оперативно.

Читать полностью

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на территории Новосибирска. Стартовая цена контракта — 18 млн рублей, как и в 2024 году. Стоит отметить, что два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Оказание услуг предполагается в 10 этапов — по 14 декабря 2026 года. Помещение должно быть расположено в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь может составлять от 950 до 1300 кв. м. Удаленность здания от остановки общественного и маршрутного транспорта — не более 200 м по пешеходному маршруту с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Читать полностью
Лента новостей
Бизнес Власть

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Общество

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Власть Общество

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Недвижимость

Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Общество

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Бизнес Общество

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Общество

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Финансы

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

Бизнес Общество

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Бизнес Технологии

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

