В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

В Новосибирской области в декабре 2025 года минимальная стоимость продуктовой корзины составила 7572,76 рубля. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,9%, а с начала года — на 4,4%. Такие данные предоставил Новосибирскстат.​​​​​​​

В эту продуктовую корзину входит 33 наименования самых популярных продуктов. Наибольшую часть цены составляют хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,1%. Затем идут молочные продукты (21,5%), мясо и мясные изделия (19%), фрукты и овощи (14%), рыба (5,5%), жиры (5,3%). Чай, соль и специи занимают 2,5%, сахар и сладости — 2,1%, яйца — 2%.

В декабре самая высокая стоимость минимального набора продуктов среди регионов Сибири зафиксирована в Красноярском крае — 8563,15 рубля. В Омской области, напротив, цены оказались самыми низкими — 6359 рублей.

