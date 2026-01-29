Поиск здесь...
Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Они находились в Сузунском и Болотнинском районах

Январская сессия регионального парламента в двух чтениях проголосовала за ликвидацию трех населенных пунктов.

По решению депутатов упразднены железнодорожный разъезд Новоосиновский и железнодорожная станция Тараданово Сузунского муниципального округа Новосибирской области.

Как пояснил председатель Совета депутатов Сузунского муниципального округа Новосибирской области Андрей Севрюженко, разъезд Новоосиновский был расселен в 2016 году, а на территории Тараданово уже более трех лет отсутствует постоянно проживающее население. В населенных пунктах нет инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов соцкультбыта, торговли. Также на этой территории отсутствуют объекты недвижимости, включая земельные участки, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке.

Третьим ликвидированным населенным пунктом является деревня Новоселье Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

— Необходимость упразднения указанного населённого пункта вызвана тем, что с 1988 года и в настоящее время в населенном пункте не зарегистрировано и не проживает ни одного жителя, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения. Оснований для восстановления указанного населенного пункта в настоящее время нет, — заявила глава Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области Жанна Чуфарова.

Напомним, в 2025 году с карты исчезли восемь деревень и поселков в Болотнинском, Каргатском, Коченевском и Чулымском районах. Больше всего ликвидаций в Болотнинском и Каргатском районах.

В основном жители уезжают из-за отсутствия инфраструктуры. Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.

Всего на конец 2025 года в регионе зарегистрированы 1534 населенных пункта. Для сравнения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.

Ранее редакция сообщала о том, что некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : населенные пункты Заброшенные деревни депутаты

1 186
0
0
Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Автор: Юлия Данилова

Правительство РФ включило ПЛП в схему территориального планирования России в области энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Включение парка в схему позволит запустить новую высоковольтную линию в 220 кВ от Новосибирской ТЭЦ-3 и подстанцию ПЛП, — пояснили в Корпорации развития Новосибирской области.

Читать полностью

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Новые правила расчёта утилизационного сбора меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Опрошенные агентством «АВТОСТАТ», эксперты поделились своими наблюдениями.

Директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев заявил, что из поставок постепенно исчезают популярные массовые модели с мощностью более 160 л.с., такие как Geely Monjaro и другие китайские аналоги. Кроме того, сужается ниша китайского премиального электро- и гибридного сегмента, включая модели Lixiang, Zeekr и Lynk & Co. Ограничения со стороны Китая и высокие утилизационные сборы делают экономику этих поставок менее стабильной.

Читать полностью

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также  21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Читать полностью

Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Депутаты новосибирского Заксобрания проголосовали за ликвидацию сельсоветов и объединение районов области в муниципальные округа. Как сообщил министр региональной политики Роман Бурдин, в области будет введена одноуровневая система управления: вместо многоступенчатой структуры «район — поселение» сформируют пять городских и 30 муниципальных округов. Ранее в области были 354 муниципальных образования.

— Это для нас не ново: в области девять районов уже преобразованы в муниципальные округа, а депутаты оставшихся 21-го поддержали переход на одноуровневую модель организации местного самоуправления, — пояснил чиновник.

Читать полностью

Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта в России вступают в силу правила, кардинально ужесточающие контроль за онлайн-торговлей табаком и никотинсодержащей продукцией. Ресурсы, предлагающие такую дистанционную продажу, будут блокироваться Роскомнадзором внесудебно.

Принятый Госдумой в декабре 2025 года закон позволяет включать сайты-нарушители в реестр запрещённой информации без длительных судебных процедур. При этом обязанность отслеживать и удалять запрещенный контент возложена на владельцев онлайн-площадок.

Читать полностью

Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

Автор: Юлия Данилова

После ежегодного доклада о деятельности Молодежного парламента Новосибирской области за 2025 год депутат Заксобрания, представитель «Российской партии пенсионеров» Владимир Ворожцов порекомендовал молодым коллегам не увлекаться искусственным интеллектом при подготовке публичных выступлений. Он напомнил, что месяц назад на мероприятии в Заксобрании с докладом выступал представитель Молодежного парламента.

— Где-то на третьей фразе меня стали терзать смутные сомнения. Выступление было очень похоже на текст, сгенерированный искусственным интеллектом. В таких чатах, даже отечественных, часто проскакивает что-то англосаксонское. В частности, от представителя Молодежного парламента я услышал следующую фразу о молодых ученых сибирского Академгородка, которые «сидя в маленьких квартирках в Новосибирске, мечтают о Нобелевских премиях». Лично мне, как человеку, много лет прожившему в Академгородке — у меня супруга работала в институте, эта фраза показалась не академовской и не новосибирской, — заявил Ворожцов.

Читать полностью
