Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Январская сессия регионального парламента в двух чтениях проголосовала за ликвидацию трех населенных пунктов.

По решению депутатов упразднены железнодорожный разъезд Новоосиновский и железнодорожная станция Тараданово Сузунского муниципального округа Новосибирской области.

Как пояснил председатель Совета депутатов Сузунского муниципального округа Новосибирской области Андрей Севрюженко, разъезд Новоосиновский был расселен в 2016 году, а на территории Тараданово уже более трех лет отсутствует постоянно проживающее население. В населенных пунктах нет инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов соцкультбыта, торговли. Также на этой территории отсутствуют объекты недвижимости, включая земельные участки, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке.

Третьим ликвидированным населенным пунктом является деревня Новоселье Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

— Необходимость упразднения указанного населённого пункта вызвана тем, что с 1988 года и в настоящее время в населенном пункте не зарегистрировано и не проживает ни одного жителя, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения. Оснований для восстановления указанного населенного пункта в настоящее время нет, — заявила глава Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области Жанна Чуфарова.

Напомним, в 2025 году с карты исчезли восемь деревень и поселков в Болотнинском, Каргатском, Коченевском и Чулымском районах. Больше всего ликвидаций в Болотнинском и Каргатском районах.

В основном жители уезжают из-за отсутствия инфраструктуры. Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.

Всего на конец 2025 года в регионе зарегистрированы 1534 населенных пункта. Для сравнения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.

Ранее редакция сообщала о том, что некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области.