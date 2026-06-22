Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

В Новосибирской области и Кузбассе прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора. Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев инициировал контроль за тем, как чиновники исполняют закон, выдают госуслуги и проводят проверки на опасных объектах, включая горные выработки и гидротехнические сооружения.

Проверка вскрыла системные нарушения при надзоре за опасными объектами. Прокуратура потребовала исправить ситуацию. В результате Ростехнадзор внес данные в единый реестр, скорректировал планы проверок строек и усилил контроль за бесхозяйными гидротехническими сооружениями .

Два сотрудника Ростехнадзора получили дисциплинарные взыскания в виде замечаний. Кроме того, прокуратура опротестовала постановления о штрафах в отношении двух малых предприятий. Требования надзорного ведомства удовлетворили, и суммы административных штрафов для бизнесменов снизили.

— По итогам рассмотрения внесенного представления органом контроля обеспечено внесение сведений в единый реестр, скорректированы программы проверок и налажен мониторинг безопасности гидротехнических сооружений, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска.