Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

— Если говорить о суммовом выражении, то больше всего нарушений допускается при осуществлении закупок: свыше 5 млрд рублей, 497 случаев. На втором месте нарушения при формировании бюджетов: почти на 4 млрд, 157 случаев. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта, — пояснила Гончарова.

На момент подготовки отчета аудиторов было устранено 1531 нарушение на сумму 4,3 млрд рублей (88,5%). Также устранено 188 нарушений прошлых лет на сумму 260 млн. На данный момент «зависли» нарушения на сумму 864,9 млн руб. Прежде всего, речь идет о невозврате неотработанных авансов по расторгнутым контрактам с ООО «СпецТрансСтрой», ООО «Ликстрой», ООО СК «АСК».

— Часть нарушений устранена не будет, так как, несмотря на состоявшиеся судебные решения, подрядчики находятся в состоянии банкротства, и вероятность того, что мы сможем взыскать с них деньги, на наш взгляд, невысока, — констатировала Елена Гончарова.

По результатам работы аудиторы КСП передали в прокуратуру 42 материала по 26 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, в том числе по проведённым в предыдущие годы.

— По установленным в прошлые годы нарушениям при строительстве школы в посёлке Кудряшовский возбуждено уголовное дело в отношении заказчика. До этого были уголовные дела в отношении подрядчиков по этой школе. По нарушениям при строительстве очистных сооружений в рабочем посёлке Сузун и объектов многофункциональной ледовой арены вынесены приговоры в отношении заказчиков и подрядчиков, — пояснила председатель КСП.

В 2025 году аудиторы выявили новую схему и подали пять исков по признанию недействительными сделок о дроблении закупок. Речь идет о контрактах, которые делились на сумму не свыше 600 000 ₽. Ранее таких прецедентов не было.

— Один из исков касался работ по дорожному ремонту. Суды пока принимают решения о признании таких сделок незаконными и применяют одностороннюю реституцию. То есть, несмотря на то, что контракт исполнен, а работы выполнены, всё финансирование, полученное по сделке, взыскивается в доход бюджета. Четыре иска обжаловались, но устояли в апелляции, — отметила Елена Гончарова.

Она рекомендовала заказчикам внимательнее относиться к соблюдению требований законодательства о контрактной системе.

В целом по результатам контроля, в 2025 году к административной ответственности привлечено 16 лиц, к дисциплинарной — 34, к уголовной — 2.

В планах аудиторов КСП на 2026 год провести проверку регионального Фонда развития промышленности, а также расходования выделяемых из него средств. Также планируется проверить расходование средств на дорожное хозяйство.

