Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Больше всего их оказалось в сфере закупок. Здесь КСП обнаружила новую схему

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

— Если говорить о суммовом выражении, то больше всего нарушений допускается при осуществлении закупок: свыше 5 млрд рублей, 497 случаев. На втором месте нарушения при формировании бюджетов: почти на 4 млрд, 157 случаев. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта, — пояснила Гончарова.

На момент подготовки отчета аудиторов было устранено 1531 нарушение на сумму 4,3 млрд рублей (88,5%). Также устранено 188 нарушений прошлых лет на сумму 260 млн. На данный момент «зависли» нарушения на сумму 864,9 млн руб. Прежде всего, речь идет о невозврате неотработанных авансов по расторгнутым контрактам с ООО «СпецТрансСтрой», ООО «Ликстрой», ООО СК «АСК».

— Часть нарушений устранена не будет, так как, несмотря на состоявшиеся судебные решения, подрядчики находятся в состоянии банкротства, и вероятность того, что мы сможем взыскать с них деньги, на наш взгляд, невысока, — констатировала Елена Гончарова.

По результатам работы аудиторы КСП передали в прокуратуру 42 материала по 26 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, в том числе по проведённым в предыдущие годы.

— По установленным в прошлые годы нарушениям при строительстве школы в посёлке Кудряшовский возбуждено уголовное дело в отношении заказчика. До этого были уголовные дела в отношении подрядчиков по этой школе. По нарушениям при строительстве очистных сооружений в рабочем посёлке Сузун и объектов многофункциональной ледовой арены вынесены приговоры в отношении заказчиков и подрядчиков, — пояснила председатель КСП.

В 2025 году аудиторы выявили новую схему и подали пять исков по признанию недействительными сделок о дроблении закупок. Речь идет о контрактах, которые делились на сумму не свыше 600 000 ₽. Ранее таких прецедентов не было.

— Один из исков касался работ по дорожному ремонту. Суды пока принимают решения о признании таких сделок незаконными и применяют одностороннюю реституцию. То есть, несмотря на то, что контракт исполнен, а работы выполнены, всё финансирование, полученное по сделке, взыскивается в доход бюджета. Четыре иска обжаловались, но устояли в апелляции, — отметила Елена Гончарова.

Она рекомендовала заказчикам внимательнее относиться к соблюдению требований законодательства о контрактной системе.

В целом по результатам контроля, в 2025 году к административной ответственности привлечено 16 лиц, к дисциплинарной — 34, к уголовной — 2.

В планах аудиторов КСП на 2026 год провести проверку регионального Фонда развития промышленности, а также расходования выделяемых из него средств. Также планируется проверить расходование средств на дорожное хозяйство.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 2,5 миллиарда рублей долгов по контрактам вернул новосибирский бизнес. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Дорогу к детской поликлинике затопило под Новосибирском

Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

В случае срыва сроков строительства концессионных школ в Новосибирске возникает риск возврата средств в федеральный бюджет. Об этом в ходе обсуждения поправок в бюджет на профильном комитете регионального парламента заявил заместитель председателя бюджетного комитета Денис Юминов.

— Мы хотели бы увидеть график завершения работ до 31 декабря 2026 года, — подчеркнул он.

Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Депутаты горсовета впервые за много лет поставили неудовлетворительную оценку работе главы города Бердска. Отчет Семёна Лапицкого за 2025 год не устроил большинство народных избранников.

Глава администрации полтора часа докладывал о достижениях. По его данным, промышленность выросла, средняя зарплата достигла почти 75 тысяч рублей, а безработица осталась на уровне 0,4%. Из 26 ключевых показателей город выполнил 24. Провалились только два — доходы и расходы бюджета.

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

В 19 районах и округах Новосибирской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Для остальных территорий он будет введён 20 апреля, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов.

Особый режим установлен в Баганском, Барабинском, Здвинском, Искитимском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чистоозерном районах, а также в Доволенском, Карасукском и Сузунском муниципальных округах, Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и Кольцово. В этот период запрещено разжигать костры, сжигать мусор и остатки древесины, а также бросать непотушенные спички и окурки.

Социальные сети обогнали ТВ: главные тренды медиарынка на форуме в Новосибирске

В открытии медиафорума приняли участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, Владимир Соловьёв, глава Союза журналистов России, Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Холдинг», Игорь Павлов, директор по работе с органами государственной власти RUTUBE, и Николай Афиногенов, руководитель отдела продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK. Модерацию дискуссии осуществлял Сергей Нешумов, заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Событие проходило в ГКЗ имени Каца.

Владимир Соловьёв акцентировал внимание на образовательных программах для начинающих журналистов, предлагаемых Союзом журналистов.

В Новосибирске пройдет интенсив для инвесторов и предпринимателей

Корпорация развития Новосибирской области в партнерстве с центром «Мой бизнес» организует образовательное мероприятие для деловых людей под названием «БизнесНавигатор: открытые возможности».

Это масштабное событие, ориентированное на предпринимателей и инвесторов Новосибирской области, предоставит площадку для обсуждения текущих способов поддержки бизнеса и перспектив реализации проектов на промышленных территориях региона.

Новосибирские юристы назвали главные ошибки бизнесменов при обыске

Обыск в офисе начинается внезапно. В первые минуты сотрудники и руководители компании испытывают сильный стресс, который часто приводит к ошибкам. Последствия таких действий сказываются на репутации бизнеса, сохранности активов и даже свободе владельцев и топ-менеджеров.

В адвокатском бюро «Гребнева и партнеры» уверены: самое опасное в такой ситуации — хаотичная реакция. Предприниматели пускают следователей без проверки документов, начинают объяснять ситуацию, передают телефоны и пароли, не вызывают адвоката, надеясь быстро разобраться, подписывают бумаги не читая или, наоборот, пытаются спорить. Каждое из этих действий только ухудшает положение компании.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

