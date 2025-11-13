Союз архитекторов попросил губернатора Травникова спасти Речкуновский санаторий

Союз архитекторов России направил в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова обращение по поводу исторического корпуса санатория «Речкуновский». Главу региона просят принять меры по сохранению здания, которое более двадцати лет считалось памятником архитекторы, а сейчас разрушается и может быть снесено.

— Принимая во внимание исключительную историко-культурную значимость корпуса санатория «Речкуновский» в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» о полномочиях и ответственности регионального уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия, Союз архитекторов России просит Вас, уважаемый Андрей Александрович, в возможно короткие сроки, силами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области провести мероприятия по защите выявленного памятника, подготовить документы по регистрации в ЕГР ОКН «Здания первого корпуса Речкуновского санатория» в качестве объекта культурного наследия регионального значения, а также организовать следственные действия в отношении виновных в частичном его разрушении и наказать их, — говорится в обращении, подписанном президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым.

Об угрозе потери исторического здания в Союз архитекторов России сообщили представители Новосибирского отделения ВОООПИК. Общественники пытаются привлечь внимание власти к санаторию «Речкуновский» с 2016 года. После закрытия санатория в 2004 году здание стало разрушаться. Но ни охранный статус, ни призывы историков архитектуры сохранить памятник ни к чему не привели. Мало того, в 2024 году здание было исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия.

— Исторический корпус санатория «Речкуновский» был пострен в 1959 году. Это образец неоклассицизма (сталинского ампира). С 1998 года здание считалось выявленным объектом культурного наследия. В прошлом году это статус со здания сняли. Мы считаем, что фактически это планомерное уничтожение памятника архитектуры. Идет судебный процесс по оспариванию действий органов власти, которые должны сохранять наследие, а не наоборот. Мы считаем, что приказ об исключении корпуса санатория из реестра должен быть отменен и проведена повторная историко-культурной экспертиза, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина.

Напомним, после закрытия санатория «Речкуновский» в 2004 году, его стали распродавать по частям. Земля, на которой он расположен считается ценным активом. В июне текущего года сообщалось, что инвестор вложит в санаторий 5 миллиардов рублей.

Ранее редакция рассказывала, что госинспекция не стала признавать памятником здание старого спиртзавода.