Yandex Zen RuTube
Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Еще одним источником станет расширение полномочий региона в сфере контроля за легковыми такси

Новосибирская область предложила создать в регионах России отдельные фонды развития общественного транспорта. О этом министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщил на совместном выездном заседании общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и профильных общественных советов субъектов Сибирского Федерального округа, которое прошло в Новосибирске. Чиновник подчеркнул, что большинство регионов не имеют финансовой возможности обеспечивать обновление автопарка на уровне, превышающем темпы его старения

— Наполнение фонда будет обеспечено за счёт возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, корректировки размеров административных штрафов, а также расширения полномочий регионов в сфере контроля легкового такси. Фонд позволит сформировать у субъектов РФ стабильный источник финансирования, — отметил Костылевский.

Ранее этот проект министр представлял на федеральном уровне, и он получил поддержку со стороны президента России.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что федеральный Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. До 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей.

По данным ГИБДД, Новосибирская область вошла число регионов лидеров по штрафам по России — 12 место. В 2025 году было собрано 4,51 млрд рублей. Для сравнения, Красноярский край находится на 9 месте — 5,04 млрд.

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, а также недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей.

По данным Минтранса Новосибирской области, в региональный реестр легковых такси  внесено 24,6 тысяч транспортных средств. На середину феврале в регионе официально работали 20 служб заказа легкового такси. Общее число зарегистрированных перевозчиков достигло 7538.

В Новосибирске необходимо обновлять все виды общественного транспорта: метро, троллейбусы, автобусы и трамвае. По итогам 2025 года на долю муниципалитета приходится уже 70% перевозок в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что «Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске. Инвестор намерен на 55% увеличить выявление нарушений на дорогах города.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор: пресс-служба.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске юристы регистрируют рост запросов, связанных с русификацией. С 1 марта в России вступили в силу ограничения в использовании иностранных слов в публичной информации, предназначенной для потребителей. Компании и организации проводят проверки своих сайтов, соцсетей, вывесок, афиш и уже понимают, что проблема оказалась серьезней, чем казалось ранее: вне закона оказалось очень много слов, которые давно в употреблении и кажутся «своими».

Редакция Infopro54 провела экспресс-опрос среди руководителей компаний и НКО и выяснила, что основные стратегии в поисках слов-нелегалов это: найти в команде самого грамотного и попросить его вместе с юристом все вычитать, а также найти и протестировать сервисы, которые быстро проверяют слово по нормативным словарям русского языка. Такие сервисы уже предлагают различные агентства и компании, которые разрабатывают сайты, занимаются продвижением. Они быстро работают, но, как правило, проверяют слово по одному словарю, а их разработчики предупреждают, что результат проверки является справочной информацией и не заменяет официальной юридической консультации. Юристы в свою очередь советуют проводить проверку на официальных ресурсах.

УФАС доказала факт картельного сговора в деле новосибирского центра «Авангард»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе решение регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое выявило антиконкурентное соглашение при закупках для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Нарушения касались контрактов на поставку оборудования и учебных макетов для центра, общая сумма которых превысила 290 миллионов рублей. Дело было возбуждено еще в августе 2024 года. В ходе расследования антимонопольный орган установил, что между подрядчиками и заказчиком существовала договоренность, которая привела к нарушению закона о защите конкуренции.

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Автор: Юлия Данилова

Один из старейших игроков рынка патронажных услуг Новосибирской области ООО «Агентство «Патронаж» сворачивает деятельность. Об этом редакции Infopro54 рассказала основатель и директор компании Ольга Деменева. По ее словам, одна из ключевых причин закрытия — резкое повышение налогов, а также падение платежеспособности населения.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирска продолжает ставить ценовые рекорды. С декабря 2000 года по декабрь 2025 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Новосибирска выросла с 6 645 рублей до 169 500 рублей. Таким образом, за 25 лет рост составил 25,5 раза, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Для сравнения: курс доллара за тот же период увеличился лишь в 2,8 раза (с 28,16 до 78,23 рубля), а вот цена тройской унции золота в рублях обогнала недвижимость, подскочив в 44 раза.

Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Детский сад на 225 мест разместится на участке площадью около 8,3 тысяч кв. метров. Общая площадь строения — более 5,1 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено трёхэтажное здание с современными пространствами для групп, занятий и отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»).

Напомним, вначале марта было получено положительное заключение экспертизы на строительство школы на 1100 мест. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

Автор: Мария Гарифуллина

В России на начало марта 2026 года уже 53 продукта с искусственным интеллектом были зарегистрированы как медицинские изделия. Годом ранее было 39. Медучреждениям рекомендовано внедрять ИИ в свою работу, и они это делают, даже если не видят особо выдающихся результатов.

В Новосибирске состоялась встреча врачей, разработчиков медицинских программ с ИИ и юристов. Они обсуждали проблемы, связанные с нейросетями, которые ставят диагнозы, ведут медицинскую документацию и считаются чуть ли не возможной заменой настоящим докторам. Журналист Infopro54 стал одним из участников встречи. Записи всех выступлений есть в распоряжении редакции. Разговор на тему «Искусственный интеллект в белом халате: помощник или конкурент?» открыл врач-нейрохирург НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, начальник научно-исследовательского отдела, доктор медицинских наук Сергей Мишинов. В своем выступлении он привел показательные примеры из практики института травматологии и ортопедии, в частности проекты, связанные с компьютерным зрением: когда ИИ распознает на МСКТ-снимках те или иные патологии.

