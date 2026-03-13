Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Новосибирская область предложила создать в регионах России отдельные фонды развития общественного транспорта. О этом министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщил на совместном выездном заседании общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и профильных общественных советов субъектов Сибирского Федерального округа, которое прошло в Новосибирске. Чиновник подчеркнул, что большинство регионов не имеют финансовой возможности обеспечивать обновление автопарка на уровне, превышающем темпы его старения

— Наполнение фонда будет обеспечено за счёт возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, корректировки размеров административных штрафов, а также расширения полномочий регионов в сфере контроля легкового такси. Фонд позволит сформировать у субъектов РФ стабильный источник финансирования, — отметил Костылевский.

Ранее этот проект министр представлял на федеральном уровне, и он получил поддержку со стороны президента России.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что федеральный Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. До 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей.

По данным ГИБДД, Новосибирская область вошла число регионов лидеров по штрафам по России — 12 место. В 2025 году было собрано 4,51 млрд рублей. Для сравнения, Красноярский край находится на 9 месте — 5,04 млрд.

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, а также недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей.

По данным Минтранса Новосибирской области, в региональный реестр легковых такси внесено 24,6 тысяч транспортных средств. На середину феврале в регионе официально работали 20 служб заказа легкового такси. Общее число зарегистрированных перевозчиков достигло 7538.

В Новосибирске необходимо обновлять все виды общественного транспорта: метро, троллейбусы, автобусы и трамвае. По итогам 2025 года на долю муниципалитета приходится уже 70% перевозок в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что «Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске. Инвестор намерен на 55% увеличить выявление нарушений на дорогах города.