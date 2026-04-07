В НГПУ назвали плюсы ментальной математики

Суть метода

Ментальная математика — это система обучения быстрому счёту в уме, часто с использованием специальных техник, таких, как счёты абакус (япон. соробан). Абакус — древние счёты, которые выглядят как деревянная рамка с нанизанными на проволоку бусинами. От советских счётов они отличаются разделением на верхние («небесные») и нижние («земные») костяшки, а также количеством спиц, сообщили в НГПУ.

В Новосибирске в настоящее время функционируют более 20 различных учебных и развивающих центров, в которых изучают ментальную математику. Более правильное название — ментальная арифметика, поскольку вычисления являются основными арифметическими действиями.

В отличие от классической математики, где при счёте опираются на состав числа, логику и память, в ментальной арифметике вычисления производятся с помощью визуализации. На начальных этапах ученики используют абакус, на котором выполняют арифметические действия. Постепенно они переходят к визуализации абака в уме, представляя перемещение бусин и выполняя вычисления без физического устройства. Числа и математические операции также визуализируются. По сути, ментальная арифметика даёт объёмное, фактически пространственное понятие числа и состава числа. Цифры представляют в виде образов или символов, что облегчает выполнение операций и их запоминание. Например, число 3 может представляться как три точки, а 5 — как звезда с пятью лучами.

Влияние ментальной математики на школьное обучение является предметом дискуссий, и есть как аргументы «за», так и «против».

Аргументы «За» (помогает)

Сторонники метода указывают на несколько важных преимуществ для развития ребёнка. Ниже перечислены основные плюсы, которые чаще всего приводят педагоги и родители.

Развитие вычислительных навыков . Ментальная арифметика значительно улучшает скорость и точность арифметических операций в уме. Это снижает зависимость от калькулятора и освобождает ресурсы мозга для более сложных математических задач, не отвлекаясь на базовые вычисления.

Улучшение концентрации внимания и памяти . Тренировки ментальной арифметики требуют высокой степени концентрации, способности удерживать в памяти числовые образы и последовательность действий. Эти навыки трансферны и полезны во всём школьном обучении.

. Тренировки ментальной арифметики требуют высокой степени концентрации, способности удерживать в памяти числовые образы и последовательность действий. Эти навыки трансферны и полезны во всём школьном обучении. Развитие логического и абстрактного мышления . Хотя ментальная арифметика часто ассоциируется с быстрым счётом, она также учит детей видеть числовые паттерны, разбивать сложные задачи на более простые компоненты и применять алгоритмы — что является основой логического мышления.

Стимуляция развития обоих полушарий мозга . Использование абакуса и визуализация чисел стимулирует как логическое (левое полушарие), так и образное/пространственное (правое полушарие) мышление, что способствует гармоничному развитию мозга.

. Использование абакуса и визуализация чисел стимулирует как логическое (левое полушарие), так и образное/пространственное (правое полушарие) мышление, что способствует гармоничному развитию мозга. Повышение уверенности в себе . Успехи в ментальной арифметике (быстрый счёт) могут повысить самооценку ребёнка, его интерес к математике и обучению в целом.

Улучшение успеваемости по другим предметам. Развитые навыки концентрации, памяти и логики могут положительно сказаться на изучении других школьных дисциплин, требующих аналитического подхода.

Аргументы «Против» (вредит или имеет ограничения)

Критики метода обращают внимание на риски, которые возникают при неправильном или чрезмерном использовании ментальной арифметики. Вот основные возражения, которые высказывают школьные учителя и психологи

Риск подмены фундаментального понимания . Основная математика в школе фокусируется не только на «как посчитать», но и на «почему это работает» и «когда это применять». Есть опасения, что дети, чрезмерно увлечённые ментальной арифметикой, могут осваивать технику счёта без глубокого понимания математических принципов, свойств чисел и отношений.

Ограниченность применения . Ментальная арифметика в основном ориентирована на арифметические операции. Современная школьная математика гораздо шире: она включает алгебру, геометрию, начала анализа, теорию вероятностей, где навыки быстрого устного счёта важны, но не являются центральными. Ментальная арифметика не развивает навыки решения уравнений, доказательства теорем или пространственного мышления.

. Ментальная арифметика в основном ориентирована на арифметические операции. Современная школьная математика гораздо шире: она включает алгебру, геометрию, начала анализа, теорию вероятностей, где навыки быстрого устного счёта важны, но не являются центральными. Ментальная арифметика не развивает навыки решения уравнений, доказательства теорем или пространственного мышления. Высокая нагрузка и стресс . Занятия ментальной арифметикой часто интенсивны и требуют значительного времени и усилий. Для некоторых детей это может стать дополнительным источником стресса и перегрузки, особенно если они уже испытывают трудности по основным школьным предметам.

Высокая нагрузка и стресс . Занятия ментальной арифметикой часто интенсивны и требуют значительного времени и усилий. Для некоторых детей это может стать дополнительным источником стресса и перегрузки, особенно если они уже испытывают трудности по основным школьным предметам.

. Быстрый счёт в уме может быть полезен в начальной и средней школе, но его прямое влияние на решение задач по высшей математике (в университете) или сложным инженерным расчётам минимально. Важнее умение строить модели, формулировать гипотезы и доказывать их. Время и ресурс. Занятия ментальной арифметикой — это дополнительная нагрузка, часто платная. Время, которое ребёнок тратит на ментальную арифметику, могло бы быть направлено на углублённое изучение школьной программы, чтение, спорт или другие развивающие активности.

Что в итоге

Ментальная математика (арифметика) может быть полезным дополнением к школьному обучению, особенно для развития базовых вычислительных навыков, концентрации и памяти. Она эффективна, когда:

используется в дополнение, а не вместо основного школьного курса математики;

ребёнок не испытывает перегрузок и проявляет интерес к занятиям;

родители и педагоги следят за тем, чтобы увлечение ментальной арифметикой не подменяло собой глубокое понимание математических принципов и логики.

Без такого баланса и при чрезмерном увлечении только быстрым счётом ментальная арифметика может создать иллюзию компетентности, которая не выдержит проверки более сложными и концептуальными задачами школьной программы.

Ранее редакция сообщала, что школьники Новосибирска используют ИИ для уточнения непонятных тем.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ