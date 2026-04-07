Власти меняют правила продажи конфиската и долгов

В России подходит к концу общественное обсуждение законопроекта, который полностью меняет правила продажи заложенной и арестованной недвижимости. Документ подготовлен в рамках «дорожной карты» по «достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса», и его главная цель — введение открытой эффективной электронной системы реализации имущества.

Авторы инициативы подчеркивают, что новый подход позволит «повысить уровень прозрачности и конкурентности», а также «в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства».

Самое важное изменение, которое предусматривает этот документ — перевод всех таких торгов в интернет. Если сегодня заложенную по ипотеке или арестованную приставами квартиру продают на традиционных публичных торгах, то после принятия закона всё будет происходить онлайн. Причем проводить их станут на единых электронных площадках, которые отберет правительство. Сейчас на них продают конфискованное имущество. Под действие закона попадет не только жилье, но и коммерческая недвижимость, а также земельные участки.

Механизм напоминает классический аукцион с подстраховкой. Сначала участники соревнуются на повышение цены. Если в течение часа никто не сделал ни одной ставки, система автоматически переключается на понижение.

Однако упасть цена может не более чем наполовину от начальной, а шаг снижения составит 1–5%, так что распродажи за бесценок не случится.

Разработчики обещают, что процесс станет максимально прозрачным.

— Осуществляются мониторинг доступности электронной площадки и хранение информации о такой доступности, фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий (бездействия) участников торгов, организатора торгов, оператора электронной площадки, — говорится в законопроекте.

Каждый шаг покупателей, организаторов и оператора площадки останется в системе и будет храниться с использованием специального государственного программно-аппаратного комплекса.

Все документы станут электронными.

Законодатели предусмотрели разные сценарии. Например, если на торги явился только один участник, «договор может быть заключен с единственным участником по начальной цене». Если победитель не заплатит в отведенные 10 дней, его задаток, как сказано в документе, «не возвращается», а право покупки перейдет к следующему участнику, который сделал лучшее предложение.

— Новые правила будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства, — говорится в пояснительной записке.

В частности, взыскатели смогут оставить нереализованное имущество за собой. Кроме того, как указано в законопроекте, дебиторскую задолженность можно получить по цене на 25% ниже их начальной цены на торгах.

Законопроект вступит в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования. В пояснительной записке уточняется, что это произойдет 1 июля 2027 года.

