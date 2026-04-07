Yandex Zen RuTube
Власти меняют правила продажи конфиската и долгов

Автор: Оксана Мочалова

Ипотечное и арестованное имущество будет реализовываться только через онлайн-площадки

В России подходит к концу общественное обсуждение законопроекта, который полностью меняет правила продажи заложенной и арестованной недвижимости. Документ подготовлен в рамках «дорожной карты» по «достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса», и его главная цель — введение открытой эффективной электронной системы реализации имущества.

Авторы инициативы подчеркивают, что новый подход позволит «повысить уровень прозрачности и конкурентности», а также «в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства».

Самое важное изменение, которое предусматривает этот документ — перевод всех таких торгов в интернет. Если сегодня заложенную по ипотеке или арестованную приставами квартиру продают на традиционных публичных торгах, то после принятия закона всё будет происходить онлайн. Причем проводить их станут на единых электронных площадках, которые отберет правительство. Сейчас на них продают конфискованное имущество. Под действие закона попадет не только жилье, но и коммерческая недвижимость, а также земельные участки.

Механизм напоминает классический аукцион с подстраховкой. Сначала участники соревнуются на повышение цены. Если в течение часа никто не сделал ни одной ставки, система автоматически переключается на понижение.

Однако упасть цена может не более чем наполовину от начальной, а шаг снижения составит 1–5%, так что распродажи за бесценок не случится.

Разработчики обещают, что процесс станет максимально прозрачным.

— Осуществляются мониторинг доступности электронной площадки и хранение информации о такой доступности, фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий (бездействия) участников торгов, организатора торгов, оператора электронной площадки, — говорится в законопроекте.

Каждый шаг покупателей, организаторов и оператора площадки останется в системе и будет храниться с использованием специального государственного программно-аппаратного комплекса.

Все документы станут электронными.

Законодатели предусмотрели разные сценарии. Например, если на торги явился только один участник, «договор может быть заключен с единственным участником по начальной цене». Если победитель не заплатит в отведенные 10 дней, его задаток, как сказано в документе, «не возвращается», а право покупки перейдет к следующему участнику, который сделал лучшее предложение.

— Новые правила будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства, — говорится в пояснительной записке.

В частности, взыскатели смогут оставить нереализованное имущество за собой. Кроме того, как указано в законопроекте, дебиторскую задолженность можно получить по цене на 25% ниже их начальной цены на торгах.

Законопроект вступит в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования. В пояснительной записке уточняется, что это произойдет 1 июля 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей. Несмотря на достаточно высокую цену, количество должников, решающихся на данную процедуру, становится все больше.

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Автор: Мария Гарифуллина

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в интервью Infopro54 прокомментировал техническую возможность полной блокировки VPN-сервисов в России и связанные с этим риски для IT-отрасли.

О планах борьбы с VPN в России весной 2026 года активно заговорили после публичных заявлений представителей законодательной и исполнительной власти. В середине марта 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор в ближайшие три-шесть месяцев сможет эффективно отслеживать и ограничивать VPN-трафик и что даже с использованием VPN Telegram «не будет ни черта функционировать». 30 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN, и оно прорабатывает пакет соответствующих мер. Причиной такого внимания к VPN власти называют отказ ряда зарубежных платформ соблюдать российское законодательство, а также использование этих сервисов для доступа к запрещенному контенту.

Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске скорректируют работу общественного транспорта в ночь на Пасху. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, с 11 на 12 апреля городские автобусы и троллейбусы будут работать дольше обычного, чтобы жители могли без проблем доехать до храмов и обратно домой.

Особое внимание будет уделено отдаленным районам, куда с 22:00 вечера до 4:00 утра запустят специальные троллейбусные маршруты. Они свяжут спальные районы с тремя главными церквями города: Знаменским собором, Вознесенским кафедральным собором и Собором Александра Невского.

В Барабинске главу Центра культуры уволили в связи с утратой доверия

Автор: Оксана Мочалова

В Барабинском районе руководителя МБУК «ЦКСиМП» в связи с утратой доверия. Поводом послужила проверка прокуратуры.

Выяснилось, что директор учреждения женился на своей подчиненной, после чего долгое время сам решал вопрос о том, какие стимулирующие выплаты ей назначить. При этом руководитель не стал принимать меры, чтобы уладить конфликт интересов, стороной которого являлся.

Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков намерен баллотироваться в нижнюю палату Федерального Собрания от Новосибирской области. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку кандидатов.

В 2021 году Жуков участвовал в выборах в составе региональной группы кандидатов от «Единой России», включавшей Новосибирскую и Омскую области. От этой группы в Государственную Думу были избраны Александр Жуков и Игорь Антропенко из Омска. В текущем году Антропенко намерен баллотироваться в Любинском одномандатном округе № 143 в Омской области.

Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

На рабочем совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор обсудил меры по поддержке инновационной деятельности. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев проинформировал Андрея Травникова о текущем состоянии дел.

Для стимулирования развития инновационных предприятий в Новосибирской области активно привлекаются программы федеральных институтов, в том числе фонд «Сколково». Новосибирский областной инновационный фонд выступает региональным оператором «Сколково» и, по итогам 2025 года, был признан лучшим в стране. Благодаря этому в проекты местных инноваторов было привлечено свыше 30 миллионов рублей. На сегодняшний день в «Сколково» зарегистрировано 152 компании из Новосибирской области, из которых 104 – это малые технологические предприятия.

Семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги первого квартала 2026 года: за январь-март оформлено 5 310 договоров долевого участия (ДДУ). Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Новосибирская область остается лидером в СФО — 40% всех сделок с новостройками в округе.

В ведомстве уточнили, что максимальный объем регистраций пришелся на февраль — 1 924 договора. Напомним, именно в феврале еще работала старая редакция семейной ипотеки. С 1 февраля условия изменились, и рынок отреагировал с задержкой в 2-3 недели.

Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

