Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

В Новосибирске девятиклассникам напомнили о расписании ОГЭ на 2026 год. Экзамены будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный, как указано на сайте Министерства просвещения России.

Досрочный период уже начался 21 апреля и продлится до 18 мая. Основной этап стартует 2 июня и завершится 6 июля. Дополнительный период для сдачи экзаменов назначен на период с 3 по 25 сентября.

Девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен по математике 2 июня. Информатика и иностранные языки запланированы на 6 июня, а русский язык — на 9 июня.

Остальные экзамены, за исключением математики и русского языка, пройдут 5, 16 и 19 июня.

— 29 июня запланирован резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики, — сообщили в федеральном ведомстве.

Рособрнадзор ранее напомнил выпускникам об основных правилах поведения на ОГЭ-2026: нельзя выполнять задания несамостоятельно, подсказывать или общаться с другими участниками, иметь при себе телефон, технику, справочные материалы и записи. Черновики и экзаменационные материалы выносить из аудитории запрещено, как и фотографировать бланки. Переписывать задания в черновики также нельзя. За нарушения могут удалить с экзамена.

