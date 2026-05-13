Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

Автор: Артем Рязанов

Основной период стартует 2 июня

В Новосибирске девятиклассникам напомнили о расписании ОГЭ на 2026 год. Экзамены будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный, как указано на сайте Министерства просвещения России.

Досрочный период уже начался 21 апреля и продлится до 18 мая. Основной этап стартует 2 июня и завершится 6 июля. Дополнительный период для сдачи экзаменов назначен на период с 3 по 25 сентября.

Девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен по математике 2 июня. Информатика и иностранные языки запланированы на 6 июня, а русский язык — на 9 июня.

Остальные экзамены, за исключением математики и русского языка, пройдут 5, 16 и 19 июня.

— 29 июня запланирован резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики, — сообщили в федеральном ведомстве.

Рособрнадзор ранее напомнил выпускникам об основных правилах поведения на ОГЭ-2026: нельзя выполнять задания несамостоятельно, подсказывать или общаться с другими участниками, иметь при себе телефон, технику, справочные материалы и записи. Черновики и экзаменационные материалы выносить из аудитории запрещено, как и фотографировать бланки. Переписывать задания в черновики также нельзя. За нарушения могут удалить с экзамена.

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить минимальную заработную плату медицинских сестер до 130–140% от средней по региону. Это предложение было сделано в условиях острой нехватки кадров и высокой нагрузки на медицинских работников.

— Зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем, — написал Леонов в Telegram-канале.

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году 866 семей новосибирских IT-специалистов оформили льготную ипотеку на 6 млрд рублей, что на 500 кредитов и на 3 млрд рублей больше, чем по данным на сентябрь 2025 года. Всего с начала действия программы в регионе выдали 4 тысячи кредитов на 27 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, IT-ипотека остаётся одной из самых востребованных мер поддержки отрасли, а по числу выданных кредитов регион занимает четвёртое место в России. Общий объём налоговых поступлений от IT-отрасли в бюджет области превысил 16 млрд рублей, или более 5% от всех налогов, и ежегодный рост сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

Автор: Юлия Данилова

В середине апреля представители Новосибирской области посетили мусороперерабатывающий завод в Томске. Работы на площадке начались в 2024 году, а запуск проекта состоялся в марте 2025, то есть через год. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента рассказал министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

—  Мощность входного потока комплекса —  до 250 000 тонн твёрдых коммунальных отходов. Он работает с отходами трёх муниципалитетов: Томска, Северска и Томской агломерации. Поставщиком оборудования выступил «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), который при взаимодействии с «Хусманн Русс», также производил оборудование для мусороперерабатывающего комплекса в Сергиево-Посадском районе и Можайске, — пояснил министр.

В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области регистрирует увеличение числа корпоративных споров: в 2025 году поступило 492 соответствующих исковых заявления. Это на 14,4% больше, чем годом ранее.

За прошедший год суд рассмотрел 523 дела, которые относятся к указанной категории конфликтов — рост на 11,7% по сравнению с 2024 годом. Такие данные Арбитражный суд Новосибирской области предоставил в ответ на запрос Infopro54.

Резкий всплеск жалоб: за неделю клещи укусили почти 1200 новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

За 19-ю неделю 2026 года в медицинские учреждения Новосибирской области поступило 1191 обращение, связанное с присасыванием клещей. С начала сезона общее количество таких обращений достигло 2142.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах: Искитимский район, Новосибирский район, Бердск, Мошковский район.

«Ночь музеев» пройдет в Новосибирском зоопарке

Автор: Артем Рязанов

16 мая Новосибирский зоопарк станет одной из площадок традиционной всероссийской акции «Ночь музеев» (14+). Это ежегодное культурное событие, во время которого музеи и другие культурные учреждения открывают свои двери для посетителей в вечернее и ночное время. Акция направлена на популяризацию культурного наследия и привлечение внимания к работе музеев и других учреждений культуры.

Мероприятие в Новосибирском зоопарке будет проходить с вечера до полуночи. В программе — шоу-программа, интерактивные экскурсии по территории зоопарка и заключительное выступление артистов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

