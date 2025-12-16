Рекламодателям

Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»

  • 16/12/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
аквапарк
Павел Минаков выкупил дебиторскую задолженность к ООО «Сибстройресурс и К»

Бывший директор ООО «Кварсис-Строитель» (компания-застройщик новосибирского аквапарка) Павел Минаков выкупил право требования ООО «ВДТ Строй» (заказчик проекта) перед ООО «Сибстройресурс и К» на сумму 88 457 800 рублей и стал новым кредитором компании. Об этом сообщил конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй» Артём Кильчик. Победитель приобрел лот за 40,2 млн рублей.

Согласно протоколу о результатах торгов, кроме Минакова выкупить дебиторскую задолженность хотели еще два участника. Так, Альмира Нурашева из Новосибирска предложила за лот 10 млн рублей, а москвич Николай Манцуров (сын новосибирского бизнесмена Александра Манцурова) — 40 млн рублей.

Напомним, аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. После банкротства он находился под конкурсным управлением АСВ.

С конца 2023 года ООО «Сеан», аффилированная с семьей Манцуровых, скупает долги «ВДТ Строя». Выкуплены залоговые долги у ФПО «Доверие», АО «Сургутнефтегазбанка». Осенью 2024 года компания выкупила долг перед государственным Агентством страхования вкладов (АСВ), а в марте 2025 года погасила задолженность перед налоговой службой.

4 декабря Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы госкорпорации АСВ Александру Попелюху по делу о хищении 200 млн рублей при банкротстве аквапарка. Кроме него по делу проходят известные бизнесмены и бывшие чиновники. Среди них глава «РАТМ холдинг» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Павел Минаков ранее являлся соучредителем Фонда поддержки ветеранов органов внутренних дел «Безопасность и Право» (ликвидировано в 2021 году) и директором нескольких компаний, в том числе ООО «Кварсис-Строитель» — компании-застройщика новосибирского аквапарка.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «Сибстройресурс и К» зарегистрировано в 2017 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и директором компании на сегодняшний день является Илья Кузнецов. В качестве одного из бывших совладельцев указан Петр Овчинников (владелец ГК «Кварсис», структуры которой находятся в разных стадиях банкротства).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов.

Фото редакции Infopro54, автор- Анна Калинина

893

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа дебиторской задолженности аквапарк «Аквамир»


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»
16/12/25 18:00
Бизнес
Расходы на новогодние подарки сократили новосибирцы
16/12/25 17:00
Общество
«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей
16/12/25 16:00
Власть Образование Общество
На месте долгостроя в Новосибирске построят офисно-выставочный центр со шпилем
16/12/25 15:30
Недвижимость
«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга
16/12/25 15:00
Бизнес Власть
В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ
16/12/25 14:00
Общество
В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь
16/12/25 13:06
Власть
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
16/12/25 13:05
Недвижимость
Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
16/12/25 13:00
Туризм
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
16/12/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска
16/12/25 12:00
Бизнес Общество
Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания
16/12/25 11:30
Общество
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
«Сибирия»: современный комфорт, вписанный в природу
16/12/25 9:00
Недвижимость
«Виноваты бывшие»: новосибирский производитель бытовой химии объяснил дефолт по облигациям
16/12/25 8:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей
15/12/25 23:50
Город Общество
Десятки жалоб от участников новосибирского ритуального рынка поступили в мэрию
15/12/25 19:00
Бизнес Власть Общество
На рынке маркетплейсов России усилится борьба с потребительским терроризмом (видео)
15/12/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Рынки
Эксперт рассказал, как можно получить дополнительный доход с ИИС
15/12/25 17:15
Технологии Финансы
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять