Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»

Бывший директор ООО «Кварсис-Строитель» (компания-застройщик новосибирского аквапарка) Павел Минаков выкупил право требования ООО «ВДТ Строй» (заказчик проекта) перед ООО «Сибстройресурс и К» на сумму 88 457 800 рублей и стал новым кредитором компании. Об этом сообщил конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй» Артём Кильчик. Победитель приобрел лот за 40,2 млн рублей.

Согласно протоколу о результатах торгов, кроме Минакова выкупить дебиторскую задолженность хотели еще два участника. Так, Альмира Нурашева из Новосибирска предложила за лот 10 млн рублей, а москвич Николай Манцуров (сын новосибирского бизнесмена Александра Манцурова) — 40 млн рублей.

Напомним, аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. После банкротства он находился под конкурсным управлением АСВ.

С конца 2023 года ООО «Сеан», аффилированная с семьей Манцуровых, скупает долги «ВДТ Строя». Выкуплены залоговые долги у ФПО «Доверие», АО «Сургутнефтегазбанка». Осенью 2024 года компания выкупила долг перед государственным Агентством страхования вкладов (АСВ), а в марте 2025 года погасила задолженность перед налоговой службой.

4 декабря Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы госкорпорации АСВ Александру Попелюху по делу о хищении 200 млн рублей при банкротстве аквапарка. Кроме него по делу проходят известные бизнесмены и бывшие чиновники. Среди них глава «РАТМ холдинг» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Павел Минаков ранее являлся соучредителем Фонда поддержки ветеранов органов внутренних дел «Безопасность и Право» (ликвидировано в 2021 году) и директором нескольких компаний, в том числе ООО «Кварсис-Строитель» — компании-застройщика новосибирского аквапарка.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «Сибстройресурс и К» зарегистрировано в 2017 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и директором компании на сегодняшний день является Илья Кузнецов. В качестве одного из бывших совладельцев указан Петр Овчинников (владелец ГК «Кварсис», структуры которой находятся в разных стадиях банкротства).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов.