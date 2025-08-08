Сеть появилась в 15 селах Новосибирской области

В Новосибирской области благодаря цифровой экосистеме МТС доступ к сети получили жители пятнадцати небольших поселений. Среди них сёла, расположенные в Чановском, Карасукском, Татарском, Венгеровском, Краснозёрском, Куйбышевском, Тогучинском, Купинском и Убинском районах. Эти работы стали возможными благодаря федеральной программе, направленной на ликвидацию цифрового неравенства. Теперь несколько тысяч сельчан получили возможность совершать звонки, пользоваться телемедицинскими услугами и другими цифровыми сервисами.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил: