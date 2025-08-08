Сеть появилась в 15 селах Новосибирской области

В Новосибирской области благодаря цифровой экосистеме МТС доступ к сети получили жители пятнадцати небольших поселений. Среди них сёла, расположенные в Чановском, Карасукском, Татарском, Венгеровском, Краснозёрском, Куйбышевском, Тогучинском, Купинском и Убинском районах. Эти работы стали возможными благодаря федеральной программе, направленной на ликвидацию цифрового неравенства. Теперь несколько тысяч сельчан получили возможность совершать звонки, пользоваться телемедицинскими услугами и другими цифровыми сервисами.
Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил:
— В настоящее время многие государственные, финансовые и образовательные сервисы доступны через интернет, поэтому важно, чтобы каждый, включая жителей отдалённых сельских районов, имел к ним доступ. Программа по сокращению цифрового неравенства и обеспечению связью небольших и удалённых деревень – это приоритетная социальная задача, над которой мы постоянно работаем. Весной этого года мы запустили первые российские базовые станции, разработанные ИРТЕЯ, нашей дочерней компанией, в сёлах Ужаниха и Воробьёво, расположенных в двух районах области.
Фото предоставлено пресс-службой МТС, автор: Наталья Белоконь
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru