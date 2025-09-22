Рекламодателям

«Реализация подкачала»: фильм «Вниз» с Егором Кридом не оправдал ожидания новосибирцев

  • 22/09/2025, 19:00

«Реализация подкачала»: Фильм «Вниз» с Егором Кридом не оправдал ожидания новосибирцев
Его может вытянуть на окупаемость только личная популярность певца

Лифт в никуда

В первых числах сентября на большие экраны вышел фильм «Вниз» (18+), главную роль в котором исполнил популярный певец Егор Крид. Забегая вперёд, приходится констатировать, что чуда не произошло и фильм получился совсем не выдающимся. И это не только моё субъективное ощущение, но и большинства рецензентов.

По большому счёту, чего-то кардинально иного a priori трудно было ожидать от проекта, режиссёр которого ранее специализировался на легковесных и непритязательных комедиях, а теперь сделал заявку на психологический триллер с элементами хорора. К слову, насчёт хорора — по идее зрителю в процессе просмотра данного фильма должно быть страшно, но здесь скорее вспоминается знаменитая фраза Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Испугать зрителей у создателей «Вниз» не получилось. Нет, попытка такая была, но вот реализация данной задумки, к сожалению, подкачала, и на выходе «граду и миру» явлена скорее некая пародия — вроде знаменитых пародий на фильмы ужасов наподобие «Очень страшного кино» или «Дракулы» с Лесли Нильсеном.

Скорее всего, с сюжетом фильма все более-менее знакомы — либо уже посмотрели его в кино, либо как минимум смотрели анонсы и читали отзывы. Если вкратце, то пара счастливых молодожёнов застревает в лифте в компании с агрессивным незнакомцем, который намерен отомстить им за гибель своего сына, которого они два года назад сбили на машине. Лифт этот находится в бизнес-центре с забавным названием «Вечность», куда только что расписавшиеся в ЗАГСе Антон и Марина прибыли перед вылетом в медовый месяц на Мальдивы, дабы забрать деньги — свадебный подарок отца невесты.

О героях нам, кстати, вообще известно довольно мало. Мы знаем, что Антон — начинающий и пока никому не известный музыкант, Марина — дочь богатых родителей, за чей счёт и происходят все торжества, а злодей Виктор — питерский предприниматель пролетарского происхождения. Как выясняется, в злополучном лифте он оказался отнюдь не случайно — последние два года он следил за своими будущими жертвами, вынашивая жестокий план мести.

Если артикулировать какие-то общие впечатления от фильма, то, собственно, и сказать даже особо нечего. 95% экранного времени занимают всего три персонажа, и те же 95% времени действие происходит в том самом лифте. В принципе, история кинематографа знает огромное число фильмов, снятых в ограниченном пространстве, и среди них есть по-настоящему шедевральные работы. Мне здесь сразу вспоминается любимый «Гараж» Эльдара Рязанова, но хватает подобных примеров и в зарубежном кинематографе, в том числе снятых в том же жанровом сегменте, что и «Вниз». Может, не самый удачный пример, но, опять же, из любимого — фильм 2004 года «Охотники за разумом». При желании можно составить достаточно длинный перечень типологически близких фильмов, но суть не в этом, а в том, что «Вниз» сам по себе, даже вне контекста компаративистского анализа, отнюдь не блещет и вызывает массу вопросов.

Начать с актёрского каста. Трио, исполняющее главные роли, выглядит весьма эклектично — Егор Крид вообще не имеет актёрского образования, Анфиса Черных, некогда прославившаяся съёмками в фильме «Географ глобус пропил» — актриса довольно небольшого дарования и заурядной внешности, а вот Игорь Миркурбанов на этом блеклом фоне смотрится куда более выигрышно, воплощая привычное для себя злодейское амплуа. Злодей в исполнении Миркурбанова, при всей своей картонности, шаблонности и карикатурности, всё-таки вызывает определённые эмоции, в отличие от незадачливых молодожёнов, которым не хочется ни сопереживать, ни сочувствовать.

Сюжет фильма предельно прост, диалоги героев нудны и банальны, действие достаточно вялое, причём даже в экшен-сценах, а многие сюжетные ходы легко прочитать и предсказать заранее. Единственное, что заслуживает самых лестных оценок, это работа оператора. Но на этом, пожалуй, список достоинств данного произведения исчерпывается, в то время как минусов наберётся ещё немало.

Что в сухом остатке? По большому счёту, «Вниз» — очень слабое проходное кино, которое, вполне возможно, ждал бы полный провал, даже при нынешнем не слишком богатом ассортименте в отечественных кинотеатрах, но ситуацию спасает персона Егора Крида, которая, безусловно, поможет окупить фильм за счёт личной популярности. Судя по всему, для этого Крид и был приглашён в данный проект, иначе собрать хоть сколько-нибудь приличную кассу шансов у него было бы немного. А вообще говоря, это проблема не только данного фильма, но и, по сути, всей современной отечественной киноиндустрии, которая выдаёт продукцию в достаточно больших объёмах, но при этом весьма сомнительного качества — настолько сомнительного, что на этом фоне тот же «Чебурашка» при всём своём налёте советской ностальгии выигрывает по всем статьям, и на него в январе будущего года я схожу с куда большим удовольствием.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы высказались об обновлённом блокбастере «Терминатор 2: Судный день»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

893

Рубрики : Общество Культура Город

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Кинотеатры Новосибирска


