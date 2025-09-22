Рекламодателям

На форум биотехнологий OpenBio в Кольцово зарегистрировались около 1500 участников

  • 22/09/2025, 20:30
Автор: Юлия Данилова
На форум биотехнологий OpenBio в Кольцово зарегистрировались около 1500 участников
Среди них представители семи зарубежных стран

Ученые с мировым именем, представители инновационной инфраструктуры, органов власти, научных организаций и университетов в рамках XII Российского форума биотехнологий OpenBio (18+) обсудят актуальные вызовы, тенденции и перспективы развития биотехнологической отрасли.

— Наукоград Кольцово ежегодно становится центром притяжения для предпринимателей, учёных и инноваторов  биотехнологической отрасли. Считаю, что такой успешный, открытый, просветительский проект как OpenBio мог родиться только в нашем наукограде, где живут и работают увлеченные наукой люди. Каждый год тысячи посетителей форума из всех регионов России и зарубежных стран становятся свидетелями, как идеи обретают воплощение в разработках и продуктах, направленных на защиту жизни и повышение ее качества, — отмечает мэр Кольцово Николай Красников.

Около 1500 участников из 47 регионов России и 7 зарубежных стран зарегистрировались на форум.  Ключевыми событиями OpenBio-2025 станут:

  • Расширенная четырёхдневная научная конференция с обсуждением прорывных исследований в сфере биотехнологий, вирусологии, фундаментальной медицины, биофизики, молекулярной биологии и биоинформатики;
  • Более 200 экспертных выступлений и 20 научных секций, круглых столов и дискуссий по актуальным вопросам биотехнологий и медицины. В фокусе обсуждения — клинические исследования, импортозамещение, развитие рынка иммунобиологических препаратов и цифровая медицина.
  • Первый в России мастер-класс по синтезу мРНК — уникальная возможность своими руками освоить технологии будущего. Его участники своими руками реализуют протокол, который используют для получения кандидатных мРНК-препаратов. Такой навык можно использовать в молекулярно-биологической лаборатории для разработки мРНК-вакцин и терапевтических мРНК.

На научную конференцию форума в этом году тезисы исследований представили 377 молодых учёных, которые освещают исследования по самым актуальным темам: от создания противоопухолевых препаратов и эпидемиологии социально значимых инфекций до передовых молекулярно-биологических подходов и разработки новых материалов для лечения ран.

— Традиционно гостей ждут выступления ученых с мировым именем. С пленарными докладами в этом году выступят четыре совершенно невероятных ученых — академика РАН — Вадим Говорун представит  тему «Изучая микоплазму: от системного подхода к синтетической биологии». Академик РАН Сергей Нетёсов расскажет о респираторных инфекциях человека: какие вирусы сегодня циркулируют, чем опасны, о мерах профилактики и лечения. Академик РАН Михаил Угрюмов выступит с темой «Борьба с нейродегенеративными заболеваниями — глобальный вызов 21-го века», как раз по ней он сейчас ведет поиск партнеров для мультицентрового проекта по разработке ранней диагностики и превентивного лечения болезни Паркинсона. Она позволит на десятки лет продлить развитие заболевания и увеличить период активной социальной и профессиональной жизни больного. Академик Валентин Власов представит доклад по терапевтическим нуклеиновым кислотам – они воздействуют на гены и применяются для лечения наследственных заболеваний, вирусных инфекций, онкологических заболеваний и других патологий, — отметила руководитель Российского форума биотехнологий OpenBio Юлия Линюшина.

Впервые в рамках форума пройдет симпозиум «Инженерия живого: технологии будущего медицины и биопроизводства». Он включает три междисциплинарные сессии:

  • Синтетическая биология — передовые методы создания новых биологических систем и молекул, состояние отрасли в России.
  • Геномные и биомедицинские технологии, включая наследственные заболевания, онкологию и персонализированную медицину.
  • Перспективы терапевтических мРНК.

На первой сессии ученые обсудят состояние синтетической биологии в России, импортозамещение, цифровизацию биосистем и трансфер технологий, то есть как от исследований перейти к производству и как это устроено сейчас. Модератором сессии выступит Вадим Маркович Говорун, д.б.н., профессор, академик РАН, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, заведующий лабораторией простых систем, заведующий кафедрой системной и синтетической биологии ФБМA МФТИ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию:

— Системная и синтетическая биология требует экстраординарных усилий от человечества, потому что новое понимание законов функционирования живых систем с их почти бесконечной сложностью обуславливает невиданный прогресс в прикладных областях. С другой стороны, создание живых систем без их полного понимания может привести к непоправимым последствиям. Мы не можем создавать много того, чего мы до конца не понимаем. ИИ и синтетическая биология, соединяясь вместе, требуют не только тщательного подбора условий экспериментов, но и контроля за происходящим, — отметил Вадим Говорун.

Вторая сессия будет посвящена геномным и биомедицинским технологиям. На ней будут подниматься темы персонализированной медицины, наследственных заболеваний, онкологии, разработки в сфере превентивной медицины. Участники третьей сессии обсудят применение мРНК-технологий в онкологии, включая разработку онковакцин и персонализированной терапии. На сегодняшний день это один из наиболее вероятных кандидатов на большой прорыв в онкологии и в онкотерапии. Технология мРНК позволяет относительно легко и быстро сделать персонализированное лечение, терапию для конкретного человека.

Отдельный трек форума будет посвящен юридическим вопросам коммерциализации и патентному праву на создаваемые разработки. Участники круглого стола рассмотрят подходы к патентованию изобретений на второе медицинское применение с учетом международной практики, особенности процедуры продления сроков действия таких патентов и практические аспекты защиты патентных прав. Эти нюансы зачастую критически важны и предопределяют коммерческое будущее создаваемых решений.

— Большинство патентов в области фармацевтики защищают новые биологически активные или химические соединения, являющиеся действующими веществами лекарственных средств. Однако в ряде случаев при наличии такого патента возникает необходимость получения патентной охраны на новое применение данного вещества или включающего его лекарственного средства по новому назначению, — рассказала Наталья Николаева, патентный поверенный РФ, партнер, региональный директор юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

Открытая площадка в сфере биотехнологий для диалога науки, бизнеса и государства XII Российский форум биотехнологий OpenBio будет работать с 23 по 26 сентября 2025 года в биотехнопарке наукограда Кольцово (Новосибирская область).

В 2024 году форум собрал  5403 участника из 59 регионов России и 13 зарубежных стран, из них оффлайн — 992, онлайн — 4441. На научной конференции OpenBio ученые представили 109 лучших отобранных докладов в секциях «Вирусология», «Биофизика», «Биотехнология», «Молекулярная биология», «Фундаментальная медицина» и «Биоинформатика».

Фото предоставлено пресс-службой форума OpenBio, автор: Бато Дамдинов.

