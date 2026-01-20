Поиск здесь...
Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Дата:

Необходимо собрать — 229 093 рубля

Савелий родился с поражением центральной нервной системы и большой опухолью в животе, которая начала врастать в органы брюшной полости. В московском медицинском центре он перенес множество операций по удалению самой опухоли, а также селезенки и части печени, реконструкцию желудка. Самостоятельно дышать ребенок не мог, кислород долгое время получал через трахеостому, питается через еюностому (отверстие в животе) с помощью зонда для введения лечебных смесей.

— Прошлым летом, после того как трахеостому убрали, сын стал дышать сам и начал развиваться – научился ползать, вставать в кроватке, шагать с поддержкой. Мы прошли курс занятий с логопедом, и результаты хорошие: появились первые слова, Савелий стал проявлять интерес к окружающему миру. Чтобы сын продолжил догонять ровесников – смог самостоятельно сидеть, ходить, говорить, ему нужен интенсивный курс реабилитации, включающий массаж и восстанавливающие процедуры, — рассказывает мама Савелия Ирина Савельева.

По словам врача, у Савелия последствия перинатального поражения центральной нервной системы, состояние после многократного хирургического лечения – удаления тератомы (новообразования) забрюшинного пространства, селезенки, части печени, реконструкции желудка. У мальчика частично утрачены двигательные функции правой стороны тела, наблюдается задержка речевого развития, сложности с пониманием речи.

— Для максимально возможного восстановления функций и улучшения качества жизни Савелий нуждается в комплексной реабилитации. Цели лечения – формирование и совершенствование навыков крупной и мелкой моторики, развитие речи, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск)

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 229 093 рубля. Семья Савелия не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Финансовые возможности нашей семьи сильно ограничены: работает только муж, часто приходится ездить в Москву, где Савелия наблюдают и лечат после удаления опухоли. Прошу, помогите! — просит Ирина.

Помочь Савелию можно по ссылке.

Фото из архива семьи

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске увеличилось число компаний, которые получают на свою продукцию сертификаты халяль или заявляют, что их услуги халяльные. И если соответствующей отметкой на мясе и колбасах уже никого не удивить, то вот объявления о халяльных бровях для города кажутся чем-то новым. Infopro54 рассказывает о том, как рост числа мусульман в городе меняет рынок косметологии, медицины, ритейл и даже банковский сектор.

Халяль — это арабское слово, которое переводится как «дозволенное» или «разрешённое». В исламском своде принципов и правил (шариате) термин определяет все действия и предметы, которые разрешены для мусульман. Чаще всего это понятие применяется к продуктам питания. Халяльная еда — это не просто особая диета, а пища, приготовленная в соответствии с религиозными нормами. Основные правила касаются мяса: животных можно забивать только определённым способом, и делает это только мусульманин, произнося молитву. Однако принцип халяль распространяется и на другие сферы: финансы, медицину, фармацевтику, косметологию. В настоящее время в Новосибирске работают мастера-бровисты, которые обещают своим клиенткам халяльные брови.

Читать полностью

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в декабре 2025 года минимальная стоимость продуктовой корзины составила 7572,76 рубля. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,9%, а с начала года — на 4,4%. Такие данные предоставил Новосибирскстат.​​​​​​​

В эту продуктовую корзину входит 33 наименования самых популярных продуктов. Наибольшую часть цены составляют хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,1%. Затем идут молочные продукты (21,5%), мясо и мясные изделия (19%), фрукты и овощи (14%), рыба (5,5%), жиры (5,3%). Чай, соль и специи занимают 2,5%, сахар и сладости — 2,1%, яйца — 2%.

Читать полностью

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области вновь заговорили о проблеме полигонов твёрдых бытовых отходов в Ленинском районе. Всё началось с обращения жителя улицы Хилокская в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через социальные сети.

— Длительное время вблизи жилых домов функционируют крупные полигоны ТБО, эксплуатируемые с многочисленными нарушениями. В результате местные жители задыхаются от едких испарений. Несмотря на то, что ранее планировалось закрытие объектов, в конце прошлого года срок функционирования одного из них продлён, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Читать полностью

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Автор: Юлия Данилова

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Читать полностью

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Автор: Юлия Данилова

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

