Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Савелий родился с поражением центральной нервной системы и большой опухолью в животе, которая начала врастать в органы брюшной полости. В московском медицинском центре он перенес множество операций по удалению самой опухоли, а также селезенки и части печени, реконструкцию желудка. Самостоятельно дышать ребенок не мог, кислород долгое время получал через трахеостому, питается через еюностому (отверстие в животе) с помощью зонда для введения лечебных смесей.

— Прошлым летом, после того как трахеостому убрали, сын стал дышать сам и начал развиваться – научился ползать, вставать в кроватке, шагать с поддержкой. Мы прошли курс занятий с логопедом, и результаты хорошие: появились первые слова, Савелий стал проявлять интерес к окружающему миру. Чтобы сын продолжил догонять ровесников – смог самостоятельно сидеть, ходить, говорить, ему нужен интенсивный курс реабилитации, включающий массаж и восстанавливающие процедуры, — рассказывает мама Савелия Ирина Савельева.

По словам врача, у Савелия последствия перинатального поражения центральной нервной системы, состояние после многократного хирургического лечения – удаления тератомы (новообразования) забрюшинного пространства, селезенки, части печени, реконструкции желудка. У мальчика частично утрачены двигательные функции правой стороны тела, наблюдается задержка речевого развития, сложности с пониманием речи.

— Для максимально возможного восстановления функций и улучшения качества жизни Савелий нуждается в комплексной реабилитации. Цели лечения – формирование и совершенствование навыков крупной и мелкой моторики, развитие речи, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск)

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 229 093 рубля. Семья Савелия не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Финансовые возможности нашей семьи сильно ограничены: работает только муж, часто приходится ездить в Москву, где Савелия наблюдают и лечат после удаления опухоли. Прошу, помогите! — просит Ирина.

Помочь Савелию можно по ссылке.