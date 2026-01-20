От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

В Новосибирске увеличилось число компаний, которые получают на свою продукцию сертификаты халяль или заявляют, что их услуги халяльные. И если соответствующей отметкой на мясе и колбасах уже никого не удивить, то вот объявления о халяльных бровях для города кажутся чем-то новым. Infopro54 рассказывает о том, как рост числа мусульман в городе меняет рынок косметологии, медицины, ритейл и даже банковский сектор.

Халяль — это арабское слово, которое переводится как «дозволенное» или «разрешённое». В исламском своде принципов и правил (шариате) термин определяет все действия и предметы, которые разрешены для мусульман. Чаще всего это понятие применяется к продуктам питания. Халяльная еда — это не просто особая диета, а пища, приготовленная в соответствии с религиозными нормами. Основные правила касаются мяса: животных можно забивать только определённым способом, и делает это только мусульманин, произнося молитву. Однако принцип халяль распространяется и на другие сферы: финансы, медицину, фармацевтику, косметологию. В настоящее время в Новосибирске работают мастера-бровисты, которые обещают своим клиенткам халяльные брови.

— Мусульманкам не рекомендовано выщипывать брови, удаление волос воском тоже нежелательно. Коррекция бровей в их случае проводится с помощью окрашивания — лишнее маскируется окрашиванием в светлые тона, остальное — в нужные темные оттенки. Это не вчера придумано, но сейчас получает более широкое распространение. В Новосибирске уже тоже есть спрос на такие услуги, — рассказала Infopro54 владелец косметического салона «Яна модница» Тамара Шамоян.

Медицинские центры тоже подстраиваются под запросы мусульман. В Новосибирске есть как минимум три клиники, которые позиционируют себя как центры, где практикуют халяльную медицину.

— Выходцы из стран ближнего зарубежья в первые годы после переезда в Россию предпочитают пользоваться услугами государственных больниц и поликлиник, и там они получают медицинскую помощь наравне со всеми, почти никогда не заговаривая о халяле. Запрос на особые условия (например, гендерные требования к врачам) появляется с ростом благосостояния. Появление таких клиник говорит о том, что среди мигрантов или бывших мигрантов становится всё больше людей с доходами выше среднего уровня. Частная медицина на это реагирует. Медцентры, которые о приверженности принципам халяль не заявляют, всё равно учатся работать с мусульманской аудиторией, чтобы не упускать доход, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник одного из новосибирских медицинских центров.

Еще одной, пока не очень заметной для широкого круга лиц, историей является развитие исламского банкинга. Новосибирск пока не вошел в число регионов (всего их 15 на сегодняшний день), где оформляют ипотеку Мурабаха — рассрочку на покупку квартиры по нормам шариата, но исламских дебетовых карт от известного банка, по наблюдениям сотрудников магазинов, в городе все больше.

Самой заметной частью перестройки рынков в связи с демографическими изменениями является увеличение объема халяльной продукции в магазинах, на рынках, в общепите. Так, по данным 2ГИС, халяльных магазинов в Новосибирске уже порядка 70. Число предпринимателей, которые хотят зарабатывать на этом рынке, увеличивается. Они готовы платить за получение специального сертификата. На сегодняшний день стоимость оформления такого сертификата в Новосибирске составляет порядка 30-50 тысяч рублей.

По мнению экспертов, со временем данный тренд будет только усиливаться: сертификаты халяль нужны и тем, кто хочет экспортировать свою продукцию за рубеж.

— Например, для производителей органической продукции очень интересен Ближний Восток. Там рынок органики активно развивается, и потребители готовы хорошо платить за нее. Мы разговаривали с представителями Российского экспортного центра, и они подчеркивают, что весь мусульманский мир хочет сертификацию халяль. Для них это очень важно. Поэтому те, кто всерьез рассматривает выход на ближневосточный рынок, должны об этом думать, — говорит генеральный директор информационного центра «Органика», представитель АНО Роскачества по Новосибирской области Альбина Куликова.

Актуальных данных о количестве мусульман в Новосибирской области в открытых источниках нет. Росстат и его территориальные подразделения на основе данных Всероссийской переписи населения предоставляют данные по национальному составу, но не о религиозной принадлежности. В отсутствие официальных цифр можно ориентироваться на оценки, сделанные различными религиозными и общественными организациями. Например, в 2020 году председатель Духовного управления мусульман Новосибирской области Рафаиль Сулейманов оценивал реальное количество приверженцев ислама в регионе не менее чем в 150 000 человек.

