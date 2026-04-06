Новосибирский кондитер победила на конкурсе авторских тортов в Москве

Кондитер из Новосибирска Оксана Цвелович заняла первое место на чемпионате авторских тортов GRAVITYCAKE в Москве. Свою работу она назвала «Масленица» и создавала её три недели, после чего привезла готовое изделие в столицу на самолёте.

Оксана увлекается кондитерским делом восемь лет. Шесть из них она готовила только для семьи, а последние два года работает профессионально. В 2026 году она решила попробовать силы в чемпионате авторских тортов.

В композиции «Масленица» сибирячка соединила гастрономию, скульптуру и народные традиции. Внутри — съедобные фигурки девочки, столика с плюшками и блинами. Получился целый кадр из народной сказки.

Особую сложность представляла имитация вязаной косынки на фигурке девочки.

— Муж сделал мне конструкцию, так как она сложная. Но труднее всего было изготовить имитацию вязания — к фигурке девочки требовалось прикрепить косынку. Для этого я использовала съедобные нити, вязала из них крючком, — рассказала собеседница Горсайта.

На одну косынку ушло трое суток. Торт считается условно съедобным, потому что начинку никто не пробовал — все изделия несколько дней простояли на выставочной площадке. При этом сибирячка везла сладость в Москву в собранном виде, и конструкция долетела в идеальном состоянии.

