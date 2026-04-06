Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирский кондитер победила на конкурсе авторских тортов в Москве

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Её работа объединила гастрономию, скульптуру и народные традиции

Кондитер из Новосибирска Оксана Цвелович заняла первое место на чемпионате авторских тортов GRAVITYCAKE в Москве. Свою работу она назвала «Масленица» и создавала её три недели, после чего привезла готовое изделие в столицу на самолёте.

Оксана увлекается кондитерским делом восемь лет. Шесть из них она готовила только для семьи, а последние два года работает профессионально. В 2026 году она решила попробовать силы в чемпионате авторских тортов.

В композиции «Масленица» сибирячка соединила гастрономию, скульптуру и народные традиции. Внутри — съедобные фигурки девочки, столика с плюшками и блинами. Получился целый кадр из народной сказки.

Особую сложность представляла имитация вязаной косынки на фигурке девочки.

— Муж сделал мне конструкцию, так как она сложная. Но труднее всего было изготовить имитацию вязания — к фигурке девочки требовалось прикрепить косынку. Для этого я использовала съедобные нити, вязала из них крючком, — рассказала собеседница Горсайта.

На одну косынку ушло трое суток. Торт считается условно съедобным, потому что начинку никто не пробовал — все изделия несколько дней простояли на выставочной площадке. При этом сибирячка везла сладость в Москву в собранном виде, и конструкция долетела в идеальном состоянии.

Ранее редакция сообщала, что в исправительной колонии №14 участники кружка кулинарии установили рекорд: они приготовили торт длиной более метра и весом 101 килограмм.

Источник фото «Горсайт», фото предоставлено героем публикации

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : конкурс Кондитер авторский торт

305
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске не нашли поставщика вакцины против клещевого энцефалита
Следующая статья
Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

Юный звонарь из Новосибирской области получил девять колоколов

Автор: Артем Рязанов

Юный звонарь Фока Малыгин, родившийся без ног и усыновленный в 3 года, получил 9 колоколов за победу на XI Московском детском фестивале звонарей.

Фока приступил к занятиям в августе 2025 года и неожиданно для себя достиг выдающихся результатов. Его успех был обусловлен искренней увлечённостью.

Читать полностью

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска планирует провести конкурс архитекторов для выбора варианта пешеходизации улицы Ленина. Прошлым летом конкурс на обновление дизайн-проекта приостановили из-за необходимости скорректировать техническое задание. Однако повторный тендер на создание транзитно-рекреационной зоны так и не был объявлен.

В городской администрации пояснили, что сейчас обсуждают проведение архитектурного конкурса.

Читать полностью

Ёлка из Новосибирской области борется за победу во всероссийском конкурсе

Автор: Юлия Данилова

Началось голосование на конкурсе «Ёлки России». От Новосибирской области отбор для голосования в номинации «Ёлка в среднем городе» прошел проект из города Искитим. Новогоднее дерево установлено в парке культуры и отдыха, сообщил МинЖКХ региона.

Всего в конкурсе в данной номинации участвуют елки из 9 городов. Искитимская елка пока на последнем месте (на момент написания статьи 55 проголосовавших). Первое место у елки «Пряничная история» из Альметьевска: более 6,4 тысяч голосов.

Читать полностью

Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс

Автор: Оксана Мочалова

Четыре новогодние ёлки от Новосибирской области стали участниками Всероссийского конкурса «Ёлки России». Онлайн-голосование за зелёные символы праздника пройдёт с 10 по 13 января 2026 года, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

В номинации для крупных городов представлена ёлка из новосибирского «Бугаков парка». В категории для малых городов и населённых пунктов регион выдвинул деревья из Куйбышева, Кыштовки и Здвинска. Все конкурсанты установлены на общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Читать полностью

Путешествия по России: премия «Маршрут построен 2025-2026» ждет лучшие проекты

Начал работу прием заявок на Национальную туристическую премию «Маршрут построен 2025-2026». Медиагруппа «Комсомольская правда» дает старт пятому сезону конкурса и приглашает к участию всех, кто занимается продвижением туризма в России и организует путешествия за рубежом. Премия реализуется при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прием заявок открыт с 11 сентября 2025 года.

«Комсомольская правда» проводит премию в сфере туризма и путешествий с 2021 года. На конкурсе демонстрируются маршруты для путешествий и экскурсий, локации для семейного отдыха, активные виды туризма, интересные туристические мероприятия и целые регионы, представляющие свой туристический потенциал. Количество заявок растет каждый год – в прошедшем четвертом сезоне в соревновании приняли участие 980 проектов из 78 субъектов Российской Федерации. Это максимальное значение за все годы существования премии.

Читать полностью

Журналист Infopro54 Ольга Кирсанова победила в конкурсе «Медиа против террора»

В Новосибирске подвели итоги одиннадцатого конкурса социально-значимых материалов, посвященных профилактике и борьбе с терроризмом, «Медиа против террора».

Журналист Infopro54 Ольга Кирсанова стала победителем в номинации «Лучший материал в сети Интернет» за публикацию «Я — враг народа».

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Право&Порядок

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности