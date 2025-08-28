Реконструкция моста через Иню в Новосибирске близится к завершению

— Мы завершаем капитальный ремонт моста через Иню, который был возведен 65 лет назад. За долгие годы эксплуатации его состояние ухудшилось, что потребовало введения режима повышенной готовности. В настоящее время ремонт находится на финальной стадии, и все работы, предусмотренные контрактом, выполняются в соответствии с графиком. По дополнительным работам, возникшим в процессе ремонта, разработан план компенсирующих мероприятий. Подрядчик обещает завершить их в течение месяца, а ввод моста в эксплуатацию запланирован на ноябрь, — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Уникальность конструкции моста, построенного в 1960 году по рамно-консольной системе с подвесными пролетными строениями, со временем привела к потере несущей способности этих элементов. Как пояснил Виктор Слепец, директор МУП «Гормост», для предотвращения обрушения сооружения и был введен режим повышенной готовности.

По словам директора «Гормоста», благодаря своевременным решениям по перепроектированию и изменению конструкции, подрядчик восстанавливает несущую способность пролетных строений посредством натяжения напряженной арматуры. Ожидается, что данные работы будут завершены к 20 сентября, после чего строители приступят к гидроизоляции мостового полотна.

— Чтобы минимизировать неудобства для горожан, мы планируем завершить основные работы на проезжей части, чтобы открыть движение по третьей полосе, и продолжить работы на тротуаре, — отметил Виктор Слепец.

Стоит напомнить, что в мае 2025 года на левой части моста через Иню было введено реверсивное движение, что позволило снизить нагрузку на ремонтируемый участок. Подобное решение было применено позднее и при реконструкции Димитровского моста, как подчеркнул глава города.