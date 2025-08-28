Минпросвещения создаст комиссию по защите чести и достоинства учителей в России

Минпросвещения России разрабатывает специальные комиссии для защиты чести и достоинства учителей. Это даст педагогам новые инструменты для реальной защиты, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на форуме «Технопром-2025» в Новосибирске.

Министр отметил, что ведомство активно работает над повышением престижа профессии педагога. В частности, разрабатывается новая система оплаты труда работников образования, созданы условия для снижения отчетности и бюрократической нагрузки, а также сформирована устойчивая система повышения квалификации учителей.

— По поручению председателя правительства РФ вместе с Госдумой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Они помогут решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах, — отметил Кравцов.

Министр также объявил о запуске пилотного проекта по оценке поведения учеников в этом году. В рамках министерства будет создан Совет по защите интересов педагогов под его руководством. Любой учитель сможет обратиться туда с вопросами, которые его волнуют.

Стоит отметить, что создание действительно актуально. Учителя жалуются в соцсетях на агрессивное и оскорбительное поведение не только родителей, но и детей. Так, в 2024 году дядя школьницы получил срок за избиение завуча школы под Новосибирском. Инцидент произошел в Чулымской средней школе. В разгар учебного дня в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча.

В 2023 году в Новосибирске дети иностранных граждан, приехавших в регион, закидали учительную камнями.

С другой стороны, есть случаи буллинга детей со стороны педагогов.

Ранее редакция сообщала о том, что уроки иностранного языка сократят в школах Новосибирска. Нововведения в образовательных учреждениях начнутся с 1 сентября 2026 года.