Рекордно короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря

В конце года у россиян появится больше времени для подготовки к праздникам. Последняя рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году — всего два рабочих дня.
Трудиться предстоит в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Со среды, 31 декабря, страна уйдет на длинные новогодние каникулы.
График последней недели года выглядит так:
Короткая рабочая неделя — отличный шанс завершить текущие дела, купить подарки и подготовиться к Новому году. Главное — правильно распределить задачи на два рабочих дня, чтобы уйти на каникулы с чистой совестью.
С 1 по 8 января нас ждут официальные новогодние каникулы. Но из-за переноса выходных россияне смогут отдыхать до 11 января включительно.
Согласно производственному календарю на 2025 год, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.
Ранее редакция сообщала о том, что работа официантом и кассиром привлекает зумеров Новосибирска.
Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru