Рекордно короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря

В конце года у россиян появится больше времени для подготовки к праздникам. Последняя рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году — всего два рабочих дня.

Трудиться предстоит в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Со среды, 31 декабря, страна уйдет на длинные новогодние каникулы.

График последней недели года выглядит так:

В понедельник, 29 декабря, работаем.

Вторник, 30 декабря, — последний рабочий день перед праздниками.

Среда, 31 декабря, — выходной.

Короткая рабочая неделя — отличный шанс завершить текущие дела, купить подарки и подготовиться к Новому году. Главное — правильно распределить задачи на два рабочих дня, чтобы уйти на каникулы с чистой совестью.

С 1 по 8 января нас ждут официальные новогодние каникулы. Но из-за переноса выходных россияне смогут отдыхать до 11 января включительно.

Согласно производственному календарю на 2025 год, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.

Ранее редакция сообщала о том, что работа официантом и кассиром привлекает зумеров Новосибирска.