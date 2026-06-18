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Бизнес

Сбер предложил ветеранам боевых действий специальный накопительный продукт

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Его можно оформить по 15 сентября 2026 года

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В банке появился Накопительный счёт Доблестный с повышенной ставкой для ветеранов. Его могут оформить новые и действующие клиенты банка с 16 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года.

Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Клиенты могут пополнять и снимать деньги в течение всего срока действия. Сейчас максимальная ставка по такому счёту — 12,5% годовых. Она может меняться в зависимости от ключевой ставки Центробанка России.

Максимальная ставка — 12,5% годовых — включает в себя приветственную надбавку в 6% годовых. Одна из особенностей счёта Доблестный — увеличенный период действия надбавки. Она сохраняется в течение пяти месяцев. Приветственную надбавку получают даже клиенты, которые уже имеют накопительный счёт.

Для открытия счёта Доблестный нужны действующая СберКарта Ветерана с регулярными зачислениями — зарплатой или социальными выплатами — и установленное мобильное приложение СберБанк Онлайн.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«Программы поддержки, разработанные в партнёрстве с силовыми ведомствами и правительством страны, — наш приоритет и возможность выразить признательность ветеранам боевых действий. Ранее мы начали активно развивать проект по предоставлению специальных условий защитникам и запустили СберКарту Ветерана. Это уникальный продукт, который одновременно работает как социальная и банковская карта и может использоваться как удостоверение ветерана. Теперь мы запускаем накопительный счёт с повышенной ставкой, чтобы сбережения стали ещё более выгодными».

Оформить СберКарту Ветерана можно в офисах Сбера. Адреса ближайших отделений и подробные условия открытия накопительного счёта доступны в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка.

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Источник фото Авторское портфолио Senivpetro | Magnific (ранее Freepik)

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Рубрики : Бизнес

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Новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня никто не знает реального размера станочного парка в России. Об этом сообщил руководитель экспертно-аналитического центра ГЦК МГТУ «СТАНКИН» Олег Тигунов в ходе круглого стола «Развитие станкоинструментальной отрасли Новосибирской области: новые возможности кооперации науки, бизнеса и государства», организованного НГТУ НЭТИ. По его словам, одной из главных проблем является отсутствие централизованной статистики по ситуации в станкостроении, в том числе по станочному банку. По его словам, коммерческие компании не спешат делиться этими данными, опасаясь раскрывать информацию перед конкурентами.

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Суд обязал Сизикова выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков. Продукция, продававшаяся на известной торговой площадке под брендом «The Procter & Gamble Company», была признана контрафактной.

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По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

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Автор: Юлия Данилова

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

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