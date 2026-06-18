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Бизнес

В Новосибирск стало приезжать больше командировочных

Автор: Оксана Мочалова

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Общий тренд на смещение деловой активности на восток страны проявляется всё отчетливее

Новосибирская область сохраняет статус одной из главных деловых площадок Сибири. По данным сервиса «Островок Командировки», за первые пять месяцев 2026 года количество бронирований средств размещения корпоративными клиентами в регионе увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что общий тренд на смещение деловой активности на восток страны проявляется всё отчетливее. В целом по Сибирскому федеральному округу прирост числа командировок составил 17%, а доля округа в общероссийском объеме бронирований достигла 9%, что на 2 процентных пункта выше, чем год назад. Регион укрепляет позиции одного из основных центров деловой активности, уступая по абсолютным объемам только Центральному (33%), Приволжскому (17%) и Северо-Западному (15%) округам.

Самую высокую динамику среди сибирских территорий продемонстрировал Алтайский край, где рост числа деловых поездок достиг 33%. Также значительный прирост показали Иркутская (21%), Томская и Красноярская области (по 17%), а также Кемеровская область (14%).

Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева связала этот рост с реализацией крупных инвестпроектов.

— Рост числа деловых поездок в Сибирь связан с активной реализацией инвестиционных проектов и развитием промышленной кооперации в регионе, — отметила эксперт.

При этом структура делового туризма по федеральным округам остается стабильной. Традиционный лидер — Центральный округ — сохраняет долю в 33%, тогда как Сибирь постепенно наращивает вес в корпоративных бюджетах на поездки. Эксперты связывают это не только с сырьевыми проектами, но и с развитием локальных производственных цепочек и повышением деловой активности в региональных столицах, включая Новосибирск.

Ранее редакция сообщала, что шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : командировки Деловой туризм

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Сбер предложил ветеранам боевых действий специальный накопительный продукт

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В банке появился Накопительный счёт Доблестный с повышенной ставкой для ветеранов. Его могут оформить новые и действующие клиенты банка с 16 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года.

Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Клиенты могут пополнять и снимать деньги в течение всего срока действия. Сейчас максимальная ставка по такому счёту — 12,5% годовых. Она может меняться в зависимости от ключевой ставки Центробанка России.

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Новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня никто не знает реального размера станочного парка в России. Об этом сообщил руководитель экспертно-аналитического центра ГЦК МГТУ «СТАНКИН» Олег Тигунов в ходе круглого стола «Развитие станкоинструментальной отрасли Новосибирской области: новые возможности кооперации науки, бизнеса и государства», организованного НГТУ НЭТИ. По его словам, одной из главных проблем является отсутствие централизованной статистики по ситуации в станкостроении, в том числе по станочному банку. По его словам, коммерческие компании не спешат делиться этими данными, опасаясь раскрывать информацию перед конкурентами.

Президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров отметил, что последняя перепись станочного парка в России проходила в 1991 году. Сейчас, по предварительным оценкам, парк металлообрабатывающего оборудования в стране находится на уровне 1,2 млн единиц.

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В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

Автор: Оксана Мочалова

В Первомайском районе Новосибирска официально разрешено строительство современной лыжной базы. Соответствующее разрешение выдано мэрией города.

Застройщиком выступает муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта», которая переедет сюда со своей исторической площадки на улице Выборная. Как ранее пояснял министр спорта региона Сергей Ахапов, существующее здание школы построено более полувека назад, а местные трассы уже не соответствуют современным требованиям для турниров высокого уровня.

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Под видом оригинала: новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу иностранной транснациональной компании Procter & Gamble Company, подавшей иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова.

Суд обязал Сизикова выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков. Продукция, продававшаяся на известной торговой площадке под брендом «The Procter & Gamble Company», была признана контрафактной.

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Прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза

Автор: Юлия Данилова

После длительного обсуждения с профессиональным сообществом, лимит площади земельных участков на которых по инициативе правообладателей будет разрешено реализовывать проекты комплексного развития территории, прокуратура согласилась сократить с 5 га до 2,5 га. Об этом на градостроительной комиссии горсовета сообщил прокурор Новосибирска Олег Желдак. Дата вступления в силу предполагаемых изменений — 1 июля 2027 года.

— Считаем, что предлагаемые корректировки дают время строительному бизнесу обеспечить реализацию уже имеющихся в работе проектов, подготовить их к заключению договоров КРТ, — отметил Желдак.

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Число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса

Автор: Оксана Мочалова

За первые пять месяцев 2026 года доля курьерских заказов в структуре городского спроса на логистические услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество активных исполнителей доставки в Новосибирске за тот же срок увеличилось на 14%. Эти данные приводятся в аналитическом отчете российского сервиса Drivee, который изучил динамику рынка в 100 городах страны.

По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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