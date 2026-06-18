В Новосибирск стало приезжать больше командировочных

Новосибирская область сохраняет статус одной из главных деловых площадок Сибири. По данным сервиса «Островок Командировки», за первые пять месяцев 2026 года количество бронирований средств размещения корпоративными клиентами в регионе увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что общий тренд на смещение деловой активности на восток страны проявляется всё отчетливее. В целом по Сибирскому федеральному округу прирост числа командировок составил 17%, а доля округа в общероссийском объеме бронирований достигла 9%, что на 2 процентных пункта выше, чем год назад. Регион укрепляет позиции одного из основных центров деловой активности, уступая по абсолютным объемам только Центральному (33%), Приволжскому (17%) и Северо-Западному (15%) округам.

Самую высокую динамику среди сибирских территорий продемонстрировал Алтайский край, где рост числа деловых поездок достиг 33%. Также значительный прирост показали Иркутская (21%), Томская и Красноярская области (по 17%), а также Кемеровская область (14%).

Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева связала этот рост с реализацией крупных инвестпроектов.

— Рост числа деловых поездок в Сибирь связан с активной реализацией инвестиционных проектов и развитием промышленной кооперации в регионе, — отметила эксперт.

При этом структура делового туризма по федеральным округам остается стабильной. Традиционный лидер — Центральный округ — сохраняет долю в 33%, тогда как Сибирь постепенно наращивает вес в корпоративных бюджетах на поездки. Эксперты связывают это не только с сырьевыми проектами, но и с развитием локальных производственных цепочек и повышением деловой активности в региональных столицах, включая Новосибирск.

Ранее редакция сообщала, что шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс.