Калужский завод требует с новосибирского завода «Элсиб» более 670 млн рублей

  • 11/08/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
деньги
Причина — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки

В Арбитражный суд Калужской области поступило два иска к Новосибирскому НПО «Элсиб» ПАО на общую сумму более 670 млн рублей (26,117 млн рублей и 646,254 млн рублей). Истцом по ним выступает один из партнеров предприятия — ПАО «Калужский турбинный завод». В качестве причин указано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки.

Иски приняты к производству, предварительное судебное заседание назначено на 29 октября.

«Элсиб» является одним из крупнейших электромашиностроительных предприятий Сибири. По данным сервиса Контур.Фокус, НПО «Элсиб» ПАО образовано в 1992 году. Предприятие занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Летом 2024 года предприятие перешло к «Интер РАО» (98,4% акций). Генеральный директор — Дмитрий Безмельницын. Выручка компании в 2024 году составила 8 млрд рублей (в 2023 году — 7,2 млрд рублей), чистая прибыль — 1,2 млрд рублей (в 2023 году — 660 млн рублей). В марте 2025 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию здания инструментального корпуса предприятия. В документе указано, что речь идет о расширении инструментального производства. До реконструкции общая площадь здания составляет 13203 кв. м, после завершения работ — 16132 кв м. Разрешение действует до 4 октября 2026 года.

ПАО «Калужский Турбинный Завод» образовано в январе 2023 года. Специализируется на производстве паровых турбин и турбоагрегатов малой мощности. Предприятие входило в состав ООО «Нордэнергогрупп». С 2023 года данные о собственниках завода закрыты. Генеральный директор — Иван Сербин. По итогам 2024 года, выручка предприятия составила 10,4 млрд руб (в 2023 году — 5,9 млрд рублей), чистый убыток — 1,2 млрд рублей ( в 2023 году — 2,1 млрд рублей).

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Калужский завод требует с новосибирского завода «Элсиб» более 670 млн рублей
