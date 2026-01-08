Поиск здесь...
Росреестр предупредил новосибирцев о мошенничестве с выписками из ЕГРН

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ведомство разместило информацию на своем сайте

Росреестр предупредил новосибирцев о схемах мошенничества с выписками из ЕГРН. Ведомство опубликовало методичку с важной информацией на своем сайте.

Существуют два основных способа обмана. Первый: злоумышленники звонят жертве и сообщают, что кто-то планирует украсть ее имущество. Они убеждают человека продать жилье и перевести деньги на указанный ими счет якобы для сохранности. Второй способ: мошенники продают недвижимость по поддельным документам, не имея на нее законных прав.

Ведомство предупреждает: при любых сделках с недвижимостью важно проверять подлинность выписки из ЕГРН. Самый надежный способ — отсканировать QR-код в правом верхнем углу документа. Он должен вести на страницу проверки подлинности на сайте Росреестра. Если код не считывается, ведет на другой сайт или данные на портале не совпадают с выпиской, это повод насторожиться. Электронные выписки также следует проверять через официальный сайт ведомства.

Специалисты напоминают о важности конфиденциальности персональных данных. Полные сведения о собственнике доступны только самому правообладателю или его законному представителю. Третьим лицам информация предоставляется только с согласия владельца недвижимости. При заключении сделки продавец должен либо сам предоставить выписку, либо оформить письменное согласие на ее получение покупателем через нотариуса или МФЦ.

Ранее редакция сообщала о самых громких аферах, выявленных в Новосибирской области в 2025 году.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Каждый двадцатый новосибирец установил самозапрет на кредиты
Культ-итоги года в Новосибирске содержат примерно поровну радостей и печалей

Культ-итоги года в Новосибирске содержат примерно поровну радостей и печалей

Если начинать с реалий больших и многосоставных, то главный позитивный тренд 2025 года был в том, что Новосибирск репутационно зафиксировал себя в номинации «Город фестивалей».

Причём, зафиксировал уверенно — всей стране видно. В 2025-м тут практически единой цепочкой прошли несколько фестивалей документального кино и череда больших театральных фестивалей — Международный Летний театральный фестиваль в «Красном факеле», Международный фестиваль «Перекрёсток» в Театре кукол (НОТЕК), фестиваль музыкальных театров «Другие берега», фестиваль «Гравитация» в театре «Старый дом», VI Рождественский арт-фестиваль в театре «Глобус».

Читать полностью

Каждый двадцатый новосибирец установил самозапрет на кредиты

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году россияне подали 20 миллионов заявлений на установление самозапрета на кредиты и 1,6 миллиона — на его снятие. Всего самозапрет на кредиты оформили 17,3 миллиона человек.

В Новосибирской области за год было подано 405 083 заявления на самозапрет на кредиты и 33 751 заявление на его снятие. На данный момент 349 994 жителя области имеют самозапрет, что составляет примерно каждого 20-го человека из 100.

Читать полностью

Спасатели нашли рыбаков на Новосибирском водохранилище

Автор: Артем Рязанов

Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области эвакуировали двух человек, которые заблудились на льду Новосибирского водохранилища во время метели. Об этом сообщила пресс-служба МАСС.

6 января в 17:35 поступило сообщение о двух людях, потерявших ориентацию. Они отправились на рыбалку, несмотря на предупреждения, и попали в беду после поломки мотособаки.

Читать полностью

В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году все пенсионеры получат прибавку, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

— Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям, — сказал Панеш.

Читать полностью

Эксперты назвали популярные профессии в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году на рынке труда началась новая эпоха. После нескольких лет бурного роста компании стали медленнее набирать сотрудников, зарплатная гонка замедлилась, а соискатели стали активнее. В «Авито Работе» рассказали, какие специалисты будут востребованы в ближайшее время.

Востребованные профессии

Читать полностью

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Полтора предновогодних месяца в наших театрах — традиционный контекст для сценических сказок. Традиция эта заложена и даже сакрализирована «Щелкунчиком» Чайковского. А НОВАТ, соответственно, её главный носитель. В Новосибирске говорим «Щелкунчик» (6+)— подразумеваем НОВАТ.

И в этом сезоне хореографическая сказка о разумной дробилке для орехов — тоже абсолютная доминанта НОВАТовского декабря и января. Версия Юрия Григоровича, разнообразие составов и множество показов.

Читать полностью
Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

