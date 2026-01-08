Росреестр предупредил новосибирцев о мошенничестве с выписками из ЕГРН

Росреестр предупредил новосибирцев о схемах мошенничества с выписками из ЕГРН. Ведомство опубликовало методичку с важной информацией на своем сайте.

Существуют два основных способа обмана. Первый: злоумышленники звонят жертве и сообщают, что кто-то планирует украсть ее имущество. Они убеждают человека продать жилье и перевести деньги на указанный ими счет якобы для сохранности. Второй способ: мошенники продают недвижимость по поддельным документам, не имея на нее законных прав.

Ведомство предупреждает: при любых сделках с недвижимостью важно проверять подлинность выписки из ЕГРН. Самый надежный способ — отсканировать QR-код в правом верхнем углу документа. Он должен вести на страницу проверки подлинности на сайте Росреестра. Если код не считывается, ведет на другой сайт или данные на портале не совпадают с выпиской, это повод насторожиться. Электронные выписки также следует проверять через официальный сайт ведомства.

Специалисты напоминают о важности конфиденциальности персональных данных. Полные сведения о собственнике доступны только самому правообладателю или его законному представителю. Третьим лицам информация предоставляется только с согласия владельца недвижимости. При заключении сделки продавец должен либо сам предоставить выписку, либо оформить письменное согласие на ее получение покупателем через нотариуса или МФЦ.

