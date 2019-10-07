Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Россельхозбанк и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея

  • 07/10/2019, 11:51
Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Mastercard запустили акцию «На хоккей с РСХБ и Mastercard».

В рамках данной акции клиенты банка могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На каждый хоккейный матч разыгрываются по 3 билета, один билет рассчитан на две персоны.

К розыгрышу билетов допускаются клиенты, совершившие не менее пяти операций общей суммой свыше 5 тысяч рублей в течение недели с использованием кредитной карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком.

Подробная информация о правилах акции размещена на специальной странице сайта Россельхозбанка по адресу https://www.rshb.ru/natural/khl-rshb/. Участники акции могут выбрать интересующий хоккейный матч, исходя из желаемой даты, города проведения и выступающих клубов КХЛ, и принять участие в розыгрыше билетов.

Акция действует во всех городах проведения матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги до 29 февраля 2020 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

Mastercard и КХЛ

С ноября 2015 г. Mastercard является официальным партнером мероприятий лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной хоккейной лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ. С 2016 года Mastercard совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) реализуют мероприятия традиции «Бесценная лига», созданной с целью отметить особый вклад болельщиков в игру.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

Популярное с сайта

«Ингосстрах» в первом полугодии увеличил сборы в Сибири на 57%

«Ингосстрах» в первом полугодии увеличил сборы в Сибири на 57%

04/10/2019, 18:31
Наиболее динамично развивавшимися направлениями бизнеса стали ОСАГО, каско и страхование имущества граждан.
Недымный бизнес

Недымный бизнес

04/10/2019, 16:54
Сигаретный рынок перестраивается под напором электронных систем курения, служащих для компаний зонтиком от общественного порицания.
Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

04/10/2019, 15:40
Предположительно, по карьерной лестнице шагнет вверх начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

У мэра Новосибирска стало девять заместителей

07/10/2019, 15:53

«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

07/10/2019, 15:13

Строители вышли в лидеры по зарплате

07/10/2019, 14:19

Интернет – маркетинг – наше всё!

07/10/2019, 13:39

Состоялся форум «Главные женщины Сибири»

07/10/2019, 12:43

«Ингосстрах» в первом полугодии увеличил сборы в Сибири на 57%

04/10/2019, 18:31

Недымный бизнес

04/10/2019, 16:54

Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

04/10/2019, 15:40

Желающих реконструировать пл. Лыщинского не нашлось

04/10/2019, 14:42

Контрольные цифры приема в колледжах и техникумах Новосибирска увеличены на 350 человек

04/10/2019, 14:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска