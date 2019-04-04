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Россельхозбанк и «МолСиб» разработали комплекс мер поддержки предприятий молочной отрасли

  • 04/04/2019, 12:53
Клиенты банка получили возможность приобрести высокотехнологичное оборудование для молочных ферм по льготному кредиту.

Партнерская программа Россельхозбанка и компании «МолСиб»Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» совместно с ООО «МолСиб» – официальным дилером DeLaval запустил партнерскую программу, в рамках которой клиенты банка получили возможность приобрести высокотехнологичное оборудование для молочных ферм в кредит со скидкой в размере 5% от цены производителя, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Программа позволит агропредприятиям существенно сэкономить на покупке аппаратов для доения и кормления животных, охлаждения молока, приборов контроля и учета стада, а также другого интеллектуального оборудования для улучшения производительности молочных ферм от всемирно известного шведского производителя DeLaval.

Благодаря партнерству Россельхозбанка с компанией «МолСиб» клиентам также стали доступны дополнительные преимущества, среди которых – заказ оборудования с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий, проведение консультаций по вопросам развития хозяйства (в том числе «с нуля»), а также сертифицированная круглосуточная сервисная поддержка.

Отмечается, что приобрести оборудование DeLaval возможно в рамках кредитной программы Россельхозбанка под залог приобретаемой техники или оборудования (другого обеспечения не требуется). Максимальная сумма кредита не ограничена, а при ее определении возможен учет доходов бизнеса будущих периодов. Минимальный размер авансового платежа составляет 20% от стоимости приобретаемого оборудования. Ставка по кредиту устанавливается индивидуально в зависимости от срока кредита (до 7 лет) и объемов выручки бизнеса и может быть снижена до 5% годовых в рамках госпрограммы льготного кредитования агропредприятий.

—Партнерская программа Россельхозбанка и компании «МолСиб» – комплексное решение для фермерских хозяйств и крупных агрохолдингов молочной отрасли, заинтересованных в модернизации производства на комфортных условиях. Уверен, программа позволит нашим клиентам сэкономить время и денежные средства для развития бизнеса и в целом повысить эффективность производства молочной продукции, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Подробная информация о партнерской программе и условиях кредитования – в офисах Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» и по тел. (383) 290-15-56. Ознакомиться с ассортиментом и возможностями оборудования DeLaval можно на официальном сайте ООО «МолСиб» и по тел. 8 800 250-59-90(звонок по России бесплатный).

Фото: пресс-служба компании

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