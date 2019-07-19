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Россельхозбанк почти втрое увеличил выдачи льготных кредитов агробизнесу Новосибирской области

  • 19/07/2019, 11:41
В 2019 году Новосибирский филиал банка профинансировал проекты региональных аграриев на общую сумму около 7 млрд рублей.

С начала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» профинансировал проекты региональных аграриев на общую сумму около 7 млрд рублей в рамках государственной программы льготного кредитования АПК. Результаты первого полугодия почти втрое превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что всего за время действия программы с начала 2017 года на условиях льготного финансирования Россельхозбанк предоставил агропредприятиям Новосибирской области более 19 млрд рублей.

В банке уверены, что позитивная динамика – результат как активного финансирования банком реализуемых в регионе крупных инвестиционных проектов, так и стабильного роста объемов льготного кредитования сезонных работ. За первые шесть месяцев 2019 года для подготовки к посевной и уборочной кампаниям аграрии привлекли около 2,5 млрд рублей, рост по сравнению с первым полугодием 2018 года составил 33%. При этом бизнес активно привлекает кредитные средства по сниженной ставке (не выше 5% годовых), получая существенную экономию при приобретении семян, удобрений, ГСМ, техники и оборудования.

— Возможность льготного финансирования позволила предприятиям области приступить к решению как давно назревших вопросов, так и амбициозных бизнес-задач на максимально комфортных условиях: средняя ставка по инвестиционным кредитам, выданным в начале 2019 года, составила 2,88% годовых, по краткосрочным — 3,51% годовых, — отмечает Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

— При поддержке Россельхозбанка на льготные кредитные средства мы запустили модернизацию цеха по производству сыров площадью порядка 2 тыс. кв. метров, закупили и ждем поставку специализированного оборудования, в том числе из Испании и Италии. Рассчитываем выйти на полную мощность к 2021 году, увеличив объем производимой продукции более чем на 20%. Решиться на реализацию такого масштабного проекта позволила во многом именно возможность получить кредит по сниженной ставке, — рассказывает Евгений Миняев, директор группы компаний «СибБарС», одного из ведущих производителей рассольных сыров в России.

Россельхозбанк выступает основным участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей в Новосибирской области с 2017 года в рамках постановления Правительства РФ №1528. Программа предоставила клиентам банка возможность получения кредитных средств по ставке не более 5% годовых с целью реализации краткосрочных и инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба банка

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