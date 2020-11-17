Россельхозбанк поможет в продвижении «Новосибирских курничков» и творожка «Ирменский»

Из Новосибирской области представлены сразу шесть продуктов с «сибирским» характером. Два из них: «Новосибирские курнички», являющиеся симбиозом курника и пельменя, а также ванильный сливочный творожок «Ирменский», попали в номинацию Россельхозбанка «Загляни на огонёк». Критериями отбора в ней является способность привлекать туристов в регион.

Новосибирская область также представила на конкурс домашние самолепные «Федосихинские пельмени» с использованием мяса из фермерских хозяйств, которые производят в селе Федосиха Коченевского района. А также три напитка: квас «Новосибирский» на медово-пшеничной закваске, рецепт которой найден в одном из уральских монастырей, минеральную воду «Доволенская», которая во многом не уступает известным маркам кавказских минеральных вод, а также уникальную по составу минеральную воду «Дупленская» с прекрасными вкусовыми качествами.

Отличительной особенностью «Новосибирских курничков», производимых в Искитимском районе, является то, что продукт объединил в себе два традиционных блюда – курник и пельмени. Курнички имеют форму маленького пирога с углублением в центре, их можно даже варить или готовить как манты. Продукт уже полюбился не только сибирякам, но и жителям других регионов и даже иностранцам, он поставляется на экспорт.

Ванильный сливочный творожок «Ирменский», взбитый практически до состояния суфле, отличает высокое качество. Предприятие, находящееся в Ордынском районе региона, работает только на собственном сырье и даже корма для животных выращивает самостоятельно.

Все заявившиеся на конкурс бренды примут участие в отборе и комплексной программе поддержки, разрабатываемой Минсельхозом России. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка, который выступает генеральным партнером конкурса. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без посредников. Кроме того, компании смогут предложить туристические услуги. Почти каждый третий бренд участвует в номинации Россельхозбанка «Загляните на огонёк».

Россельхозбанк также разместит изображения продукции на своих банковских картах. Таким образом, производители получат уникальную возможность заявить о себе не только в пределах своего региона, но и на всю страну: РСХБ обслуживает порядка 7 млн клиентов.

— Труд фермеров вызывает особое уважение. Для нас это свои люди, настоящие труженики, и наша задача помочь им раскрыть свой потенциал по максимуму. Ведь отечественная продукция не уступает иностранной по качеству. А по ряду позиций – даже превосходит ее. Об этом надо знать и этим стоит гордиться. Чтобы помочь фермерским хозяйствам прорекламировать и продать свою продукцию широкой городской аудитории, мы размещаем их на онлайн-платформе «Своё. Родное». Такое «цифровое знакомство» позволит миллионам людей приобщиться к неповторимому ассортименту вкусов, присущих российским регионам, а еще воспользоваться туристическими предложениями и своими глазами увидеть, чем живут села и малые города России. Уверен, фермеры не только продвинут признанные бренды, но и создадут новые продуктовые «имена», которые будут популярны среди наших соотечественников и иностранных покупателей, — прокомментировал председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. — Отрадно, что новосибирские бренды, создаваемые местными фермерами, опираются в своих рецептурах на передаваемые из поколения в поколение традиции. Мы любим фермерскую продукцию за её высокое качество и экологичность. Уверен, что конкурс позволит узнать о новосибирских продуктах большему числу потребителей и расширит для фермеров рынки сбыта, — отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Самые распространенные среди представленных на конкурс брендов – молочная, мясная и плодоовощная продукция, кондитерские товары и безалкогольные напитки. Среди номинантов есть как уже широко известные продукты, например, таежный мед и вологодское масло, так и совсем новые для российского потребителя, такие как вяленое филе страуса из Башкирии или коломенская улитка.

Победителей в каждой из номинаций конкурса в декабре выберет экспертная комиссия, в состав которой вошел Борис Листов. Кроме того, с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование на сайте проекта, в ходе которого каждый житель страны сможет поддержать любимый продукт и свой регион.

Сервис «Своё. Родное» предоставляет малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта. Любой фермер может создать на платформе свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить доставку, оплату и продавать продукцию через приложение. Также сервис дает возможность фермерам предлагать услуги агротуризма, а клиентам – заказывать их с помощью интернет-приложения. Банк рассчитывает, что к началу 2021 года к платформе «Своё. Родное» и экосистеме «Своё. Фермерство» подключатся порядка 50 тыс. хозяйств.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ