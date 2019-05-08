Россельхозбанк повысил доходность розничных вкладов до 8,5% годовых

Наибольший рост до 0,75 п.п. произошел по вкладу «Комфортный» с опциями пополнения и частичного снятия средств. Также увеличены ставки по вкладам с опцией пополнения «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Пенсионный доход».

Максимальные процентные ставки по вкладам физических лиц в РСХБ составляют – 8,50% годовых по вкладам в рублях РФ, 3,45% годовых – в долларах США, 0,60% годовых – в евро.

В Россельхозбанке действует широкая линейка вкладов, отвечающая ключевым потребностям клиентов: привлекательные процентные ставки, сроки размещения – от 1 месяца до 4 лет, возможность пополнения и частичного снятия средств.

Гибкие условия депозитов позволяют клиентам банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.

Объем привлеченных средств физических лиц АО «Россельхозбанк» на 1 мая 2019 года превысил 1,06 трлн рублей. Портфель средств физических лиц с начала года увеличился на 3,5% (35,9 млрд рублей). За четыре месяца 2019 года частные лица открыли в РСХБ свыше 425 тыс. новых вкладов на сумму более 265 млрд рублей.

Подробнее об условиях вкладов АО «Россельхозбанк» – на сайте банка, по тел. 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный) и во всех офисах банка в Новосибирске и Новосибирской области.

Фото: пресс-служба банка