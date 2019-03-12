Россельхозбанк предлагает кредит «Удачный процент» для зарплатных клиентов

Россельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит «Удачный процент» на новых условиях: теперь ставка по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от 1 года составляет 9,9% годовых. Акция продлится до 1 июня 2019 года.



Оформить кредит «Удачный процент» можно на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей и срок от 1 года до 7 лет. Сниженная ставка в размере 9,9% годовых действует при условии оформления договора страхования жизни и здоровья заемщика.



Для оформления кредита необходимо обратиться в любой офис банка с паспортом гражданина РФ и заполнить анкету, для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета. Срок рассмотрения заявки составляет до трех дней.



«Россельхозбанк традиционно предлагает максимально лояльные условия кредитования для своих клиентов – участников зарплатных проектов. Кредит «Удачный процент» нецелевой, поэтому полученные денежные средства можно использовать по своему усмотрению – на отпуск, лечение, обучение, улучшение жилищных условий, покупку автомобиля. Благодаря сниженной ставке осуществить планы стало еще реальнее», – отмечает Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».



Подробная информация об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» – на официальном сайте банка.

Фото: пресс-служба банка