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Россельхозбанк предлагает кредит «Удачный процент» для зарплатных клиентов

  • 12/03/2019, 16:24
Акция продлится до 1 июня 2019 года.

Россельхозбанк предлагает кредит «Удачный процент» для зарплатных клиентовРоссельхозбанк запустил для участников зарплатных проектов кредит «Удачный процент» на новых условиях: теперь ставка по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей и сроком кредитования от 1 года составляет 9,9% годовых. Акция продлится до 1 июня 2019 года.

Оформить кредит «Удачный процент» можно на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей и срок от 1 года до 7 лет. Сниженная ставка в размере 9,9% годовых действует при условии оформления договора страхования жизни и здоровья заемщика. 

Для оформления кредита необходимо обратиться в любой офис банка с паспортом гражданина РФ и заполнить анкету, для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета. Срок рассмотрения заявки составляет до трех дней. 

«Россельхозбанк традиционно предлагает максимально лояльные условия кредитования для своих клиентов – участников зарплатных проектов. Кредит «Удачный процент» нецелевой, поэтому полученные денежные средства можно использовать по своему усмотрению – на отпуск, лечение, обучение, улучшение жилищных условий, покупку автомобиля. Благодаря сниженной ставке осуществить планы стало еще реальнее», – отмечает Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Подробная информация об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» – на официальном сайте банка.

Фото: пресс-служба банка

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