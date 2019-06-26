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Россельхозбанк презентовал финансовые инструменты для экспортеров на выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь»

  • 26/06/2019, 16:37
В рамках мероприятия РСХБ провел серию консультаций с представителями бизнеса, представив возможности банка для компаний-экспортеров.

Россельхозбанк презентовал финансовые инструменты для экспортеров на выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь»АО «Россельхозбанк» выступил участником международной многоотраслевой выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь», которая прошла в Новосибирске при поддержке мэрии города Новосибирска и Правительства Российской Федерации. В рамках мероприятия РСХБ провел серию консультаций с представителями бизнеса, представив возможности банка для компаний-экспортеров.

Обладая статусом единственного регулярного профильного мероприятия в России, выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь» уже второй год подряд объединяет представителей бизнес-сообществ двух стран, заинтересованных в развитии международного сотрудничества в рамках организации экспортно-импортных взаимоотношений. В этом году в выставке приняли участие около 40 ведущих компаний Вьетнама и России, которые смогли представить новые отраслевые разработки и технологии потенциальным инвесторам, а также оценить условия обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в одном из крупнейших банков России.

Россельхозбанк, активно развивающий направление обслуживания ВЭД, презентовал участникам выставки современные финансовые инструменты и решения для привлечения экспортного финансирования, структурирования внешнеторговых сделок, проведения международных расчетов, получения гарантий по валютным контрактам, купли-продажи иностранной валюты и др. С представителями ряда вьетнамских компаний были проведены переговоры, осуществлен обмен контактами и коммерческими предложениями.

— Учитывая положительную динамику роста финансового сектора в Социалистической Республике Вьетнам, а также рост ВВП и увеличение благосостояния населения, спрос на банковские продукты в стране увеличивается ежегодно. В том числе растет потребность бизнеса в эффективных и доступных банковских инструментах, обеспечивающих качественное и оперативное сопровождение внешнеэкономических операций, а также в оказании профессиональной консультационной поддержки. Мы открыты сотрудничеству и будем рады видеть Россельхозбанк в числе наших постоянных финансовых партнеров», — рассказал Ву Суан Хонг, депутат национального собрания, член Международной комиссии по иностранным делам Социалистической Республики Вьетнам.

— Рынок Вьетнама – на сегодняшний день один из самых перспективных рынков мира, найти на нем свою нишу и получить все преимущества от расширения географии присутствия бизнеса – возможности, доступные любой экспортно ориентированной компании России. Россельхозбанк уже сегодня активно работает с экспортерами как в сфере агропромышленного комплекса, так и в других отраслях, и готов содействовать укреплению российско-вьетнамского экспортного партнерства, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото предоставлено пресс-службой «Россельхозбанка»

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