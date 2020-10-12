Россельхозбанк расширяет проект «Школа фермера» в 2021 году

Об этом сообщила директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина на крупнейшем аграрном форуме года – выставке «Золотая осень» в Москве.

Старт «Школе фермера» дали заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов 1 сентября. «Школа фермера» – это образовательный проект, цель которого – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Это первая в России площадка, объединившая возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров в подготовке профессиональных кадров для сельского хозяйства.

— В сентябре мы открыли «Школу фермера» в четырех пилотных регионах – Московской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан, Ставропольском крае. Мы получаем огромное количество положительных отзывов как от наших слушателей, действующих и начинающих фермеров, так и от руководства регионов, отмечающих социально-экономическую важность проекта. Россельхозбанк рассматривает возможность расширения проекта в 2021 году, в том числе за счет подключения онлайн-формата обучения, — рассказала Татьяна Пантелькина.

Онлайн-обучение будет проводиться как на базе текущих партнеров проекта, так и в перспективе на базе других ВУЗов – будущих участников «Школы фермера».

Исходя из рентабельности и возможности начать бизнес, в Новосибирской области и Башкортостане направлениями обучения стали сыроделие и производство мраморной говядины, в Московской области – пчеловодство, разведение коз, выращивание ягод и картофеля. Ставрополье дает знания по тепличному овощеводству, учит разведению овец и коров.

— Наш курс синхронизирован с Программой по продвижению региональных брендов Минсельхоза, и мы будем обучать наших студентов работе именно по тем направлениям, которые наиболее востребованы и перспективны в этих регионах, — подчеркнула Татьяна Пантелькина.

В пилотных регионах вузами-партнерами проекта стали Новосибирский государственный аграрный университет, Башкирский государственный аграрный университет, Коломенский аграрный колледж и Ставропольский государственный аграрный университет.

Ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой отмечает, что «Школа фермера» является уникальным проектом.

— Мы видим живой интерес к Школе. С помощью неё рождаются новые перспективные проекты, которые способствуют развитию фермерского движения и повышают эффективность хозяйств, а также помогают расширять производство с помощью новых решений. Сегодня важно понимать как с минимальными затратами получить максимальную выгоду. Уверен, что мы придем к этому с помощью привлечения компетентных преподавателей Новосибирского аграрного университета и успешного опыта руководителей компаний из реального бизнеса. Несомненный успех этого проекта в том, что им заинтересовалась молодежь, желающая реализовываться и зарабатывать в агробизнесе, — сказал Евгений Рудой.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка