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Недвижимость

Большая неделя скидок в ГК «Расцветай» продолжается

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С 9 по 18 июля застройщик запустил специальные июльские условия на пул квартир.* В ГК «Расцветай» вы найдете жилье под любой запрос, строящееся и готовое, в разных локациях Новосибирска

✅на ограниченное количество лотов выгодное предложение от ГК «Расцветай»: скидка на квартиру + специальные условия по ипотеке;**
✅ военнослужащим и участникам СВО — специальные условия;**
 врачам, учителям, МЧС и другим работникам бюджетных организаций — специальные предложения;**
✅ специальные ипотечные программы от банков-партнеров;**
✅ гибкие условия покупки от застройщика.

Успейте купить недвижимость в июле по максимально комфортным условиям!

Подробности на сайте и по телефону +7 (383) 255 88 22.

Предложение ограничено.

*«Расцветай на Красном»: застройщик ООО «СЗ «Расцветай на Красном».
«Расцветай на Учительской»: застройщик ООО «СЗ «Аккорд».
«Сакура Парк»: застройщик ООО «СЗ «Астра».
Экоквартал «На Кедровой»: застройщик ООО «СЗ «Антей».
Квартал «Цветной бульвар»: застройщик ООО «СЗ «Вербена».
«Расцветай на Бугринской роще»: застройщик ООО «СЗ «Стройтех».
«Расцветай на Зорге»: застройщик ООО «СЗ «Темпо».
«Квартал на Игарской»: застройщик ООО «СЗ «Аквамарин».
«Расцветай на Авиастроителей»: застройщик ООО «СЗ «Лаванда». Дом сдан.
«Расцветай на Дуси Ковальчук»: застройщик ООО «СЗ «Премьера».
«Расцветай на Кропоткина»: застройщик ООО «СЗ «Гвоздика».
Квартал «Сосновый бор»: застройщик ООО «СЗ «Магнолия».
«Расцветай в Солнечном»: застройщик ООО «СЗ «Поэзия».
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Фото предоставлено ГК «Расцветай». Квартал «Расцветай на Красном»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик

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Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Витрины на центральных улицах Новосибирска освобождаются одна за другой, а на темных окнах появляются объявления об аренде, которые могут не снимать месяцами. Пустующие коммерческие помещения на первых этажах встречаются в большинстве зданий, расположенных на центральных магистралях города и уже перестали удивлять местных жителей. О том, что происходит на рынке коммерческой недвижимости столицы Сибири Infopro54 рассказали эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

— Коммерческая недвижимость — первый индикатор макроэкономического шторма. Высокая ключевая ставка ЦБ парализовала кредитные потоки и ударила по МСБ, который не получает системной господдержки. В условиях падающей ликвидности и роста налоговой нагрузки арендаторы сворачивают деятельность — отсюда и рост пустующих витрин, — уточнил управляющий брокер агентства Алексей Малов.

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Аренда загородных домов в Новосибирской области выросла на 16% за полгода

Автор: Оксана Мочалова

Рынок аренды частных домов в России переломил тренд на снижение. С мая этого года стоимость найма загородного жилья начала увеличиваться, и по итогам первого полугодия средняя ставка по стране показала положительную динамику. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив ситуацию в 83 регионах.

В Новосибирской области рост оказался значительно выше среднероссийского. Если в целом по РФ аренда домов подорожала на 2,9% (до 47,7 тыс. рублей в месяц), то в регионе этот показатель составил 16,1%. Сейчас средняя стоимость аренды частного дома здесь достигает 46 941 рубля в месяц.

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250 миллиардов рублей инвестиций: почему сейчас самое важное время для вложений в Шерегеш

В качестве примера можно взять Шерегеш в Кемеровской области: гостей так много, что даже сейчас дефицит номерного фонда составляет 6,5 тысячи мест, и с каждым годом он только растет. В ответ на это по итогам ПМЭФ-2026 было принято решение привлечь в регион беспрецедентные 250 миллиардов рублей инвестиций для строительства собственного аэропорта, гостиниц, транспортных узлов и инфраструктуры. Флагманом преобразований станет всесезонный курорт «Алтын Шор».

Развитие Шерегеша поддерживается не только частными инвесторами, но и государством на самом высоком уровне. Проект включен в число приоритетных туристических направлений России и реализуется в рамках долгосрочной программы развития курорта.

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Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирском районе завершается строительство первого этапа контейнерного терминала с железнодорожными путями и инфраструктурой «Терминал Восточные Ворота». Объект расположен недалеко от посёлка Садовый на территории промышленно-логистического парка «Восточный». Итоговую проверку на площадке провели специалисты первого отдела государственного строительного надзора Новосибирской области совместно с представителями отдела технического контроля.

Терминал представляет собой железнодорожный путь необщего пользования общей протяжённостью 4158,87 метра. Он предназначен для управления перевозками грузов в контейнерах. Все здания и сооружения на его территории являются вспомогательными и обеспечивают работу логистического комплекса. Среди них — административное здание с контрольно-пропускным пунктом, депо, пост электрической централизации для управления движением составов, гараж с ремонтными мастерскими и офисами, складские помещения для кросс-докинга, а также технические сооружения и площадки для разгрузки контейнеров.

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«Это изменит архитектурный облик города»: вместо ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске предлагают создать общественное пространство

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске есть депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города и вызывают большое недоумение как у жителей, так и у гостей города, а также у властей и бизнеса, не понимающих, что с ними делать. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались по поводу того, какие проекты могли бы сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Начнем с истории многолетнего коммерческого недостроя левого берега — ТЦ «Подсолнух».  В июне его выставили на продажу в седьмой раз. Гигантский долгострой находится на пересечении улицы Ватутина и площади Маркса в Ленинском районе. Общая площадь участка — 5 300 кв. м.

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Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

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