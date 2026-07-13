Большая неделя скидок в ГК «Расцветай» продолжается

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«Расцветай на Кропоткина»: застройщик ООО «СЗ «Гвоздика».

Квартал «Сосновый бор»: застройщик ООО «СЗ «Магнолия».

«Расцветай в Солнечном»: застройщик ООО «СЗ «Поэзия».

«Расцветай у Академгородка»: застройщик ООО «СЗ «Камертон».

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