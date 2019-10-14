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Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет

  • 14/10/2019, 14:04
Россельхозбанк следует современным трендам цифровых офисов и активно внедряет в свою работу безбумажные технологии.

На агропромышленной выставке «Золотая осень» РСХБ продемонстрировал, как можно стать клиентом банка и получить финансовые услуги без визита в офис. Для этого был разработан новый канал продаж и мобильное приложение для внутреннего использования «Легкий фронт».

Сервис позволяет организовать пункт предоставления банковских услуг в любой локации: в магазине, на предприятии, в отделении Пенсионного фонда и т.д. Это особенно актуально для тех районов сельской местности, где расстояние до ближайших офисов банков может составлять несколько сотен километров.

Для обслуживания клиента по технологии «Легкий фронт» сотрудник банка использует планшет. Клиент не просто получает консультацию по банковским услугам, но и может сразу же открыть счет или оформить банковскую карту и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом открытые продукты становятся доступны моментально в интернет-банке и мобильном приложении РСХБ.

Сотрудник банка фотографирует клиента и его документы, после чего в режиме онлайн новый клиент создается в системах банка, ему подключаются выбранные продукты и отправляются данные, необходимые для подключения к интернет-банку.

— Россельхозбанк уделяет повышенное внимание предоставлению финансовых услуг людям, населяющим самые отдаленные районы страны. Там, где невозможно организовать работу полноценного банковского отделения, на помощь приходят новые технологии. Сервис «Легкий фронт» стирает границы предоставления финансовых услуг, позволяя проводить банковские операции там, где это удобно в первую очередь самим клиентам. Специально к «Золотой осени» РСХБ приурочил выпуск брендированной дебетовой карты платежных систем MasterCard и «МИР». С помощью сервиса «Легкий фронт» можно оформить и получить карту прямо на выставке, — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Спецпредложение по карте «Золотая осень» включает тариф «Персональный»и бесплатное годовое обслуживание. Карту могут оформить все желающие в возрасте от 18 лет.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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