Россельхозбанк выдал 8 млрд рублей льготных кредитов новосибирскому бизнесу

Всего за январь-сентябрь Россельхозбанк выдал заёмщикам в Новосибирской области 21,3 млрд рублей. Из них 8 млрд рублей (почти 40%) – кредиты со льготной процентной ставкой не выше 5% годовых. Большая часть средств – 6,1 млрд рублей – приходится на крупный бизнес. Объем льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса составил 1,42 млрд рублей, увеличившись более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Представители микробизнеса оформили льготные кредиты на 490 млн рублей.

Кредитные средства использовались, в том числе, на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, пополнение оборотных средств, а также приобретение сельскохозяйственной техники.

— Объемы льготного кредитования стабильно растут. Бизнес активно привлекает кредитные средства по сниженной ставке. Например, представители сферы АПК получают существенную экономию при приобретении семян, удобрений, ГСМ, техники и оборудований. Так, на проведение сезонных работ за 9 месяцев мы выдали 3,68 млрд рублей по льготной ставке. Это на 21% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Некоторым клиентам пополнение оборотных средств позволило запустить новые проекты, — отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Новосибирская «Фабрика ФАВОРИТ», более 20 лет выпускающая свежие и плавленые сыры, а также сливочное масло и спреды, благодаря привлечению кредита смогла расширить ассортимент продукции.

— В компании была разработана стратегия по увеличению ассортимента в нише востребованного сейчас здорового питания. Именно кредит с пониженной ставкой от Россельхозбанка позволил «Фабрике ФАВОРИТ» пополнить оборотные средства и реализовать этот проект в достаточно короткие сроки. Так, в 2020 году компания выпустила диетические свежие сыры с высоким содержанием белка «Панир» и «Легкий», а также сливочное масло «Чулымское» пониженной жирности 65%. Категория продуктов для ЗОЖ в ассортименте еще будет расширяться, — прокомментировала финансовый директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Мария Исабаева.

Россельхозбанк выступает основным участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей в Новосибирской области с 2017 года в рамках Постановления Правительства РФ №1528. Программа предоставила клиентам Банка возможность получения кредитных средств по ставке не более 5% годовых с целью реализации краткосрочных и инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба банка