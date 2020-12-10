Россельхозбанк выдал около 3,3 млрд рублей льготной сельской ипотеки в Новосибирской области

Всего помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тыс. клиентов. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье за городом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7% годовых.

Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

По статистике Россельхозбанка, кредиты на приобретение жилой недвижимости за городом наиболее востребованы в Приволжском федеральном округе (33% от всего выданного объема сельской ипотеки), а также Центральном (20%) и Сибирском (17%) федеральных округах.

Исследование Россельхозбанка показало, что горожане так же охотно обращаются за кредитом на покупку загородного жилья, как и сельские жители. В каждом третьем регионе доля жителей городов, приобретающих жилье за городом, превышает долю жителей сельских территорий, оформляющих кредит по данной льготной программе.

Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что в области, входящей в пятерку регионов-лидеров, наибольшей популярностью среди клиентов пользуется недвижимость в Новосибирском районе, на который приходится более половины выдач в регионе кредитов. При этом лидируют Кольцово и Краснообск.

— В регионе на конец ноября уже выдано порядка 3,3 млрд рублей сельской ипотеки, благодаря программе жилищные условия смогли улучшить около 1,6 тыс. семей. В первую очередь, программа пользуется популярностью у семей с двумя и более детьми, а также у молодых специалистов, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село и приобретают жилье рядом с работодателем. Мы ожидаем дальнейшего увеличения роста спроса на сельскую ипотеку в декабре, поскольку ранее получали запросы на рефинансирование ипотеки на сельских территориях, и в ноябре банк запустил такой продукт, — сказал Станислав Тишуров.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка