Россельхозбанк занял 330 млн рублей на модернизацию АПК

С начала 2019 года при поддержке Россельхозбанка агропредприятия Новосибирской области смогли модернизировать производственные мощности и обновить автотранспортный парк в рамках специальной залоговой программы. На эти цели банк предоставил около 330 млн рублей кредитных средств, в том числе на условиях льготного финансирования сообщила пресс-служба РСХБ.

При финансовой поддержке банка клиенты приобретают тракторы, комбайны, посевные комплексы, грузовые автомобили и другую необходимую технику. Так, клиент банка ООО «Совхоз Морской» из села Ленинское Новосибирской области в 2019 году приобрел комплекс для очистки и сушки зерна. По словам Олега Лугового, предпринимателя и собственника предприятия, необходимость в модернизации производственных мощностей назрела давно: существующий зерноток, работающий в совхозе с 70-80-ых годов прошлого века, уже не справляется с текущими объемами производства и не отвечает современным требованиям к эффективности и экологичности.

— Ежегодно мы производим и перерабатываем 6 тысяч тонн зерновых и это тот предел, превысить который нам мешал прежний зерноток. В этом году при поддержке Россельхозбанка мы приобрели современное зерноочистительное оборудование и зерносушильный комплекс, которые позволят нам уже в ближайшем будущем в 2,5 раза увеличить объем перерабатываемого зерна и скорость сушки, а также существенно уменьшить расходы. Кроме этого, мы сможем сушить такие культуры как рапс. Уверены, новый зерноток поможет повысить урожайность и прибыльность нашего совхоза, — рассказал Луговой.

За 7 месяцев 2019 года Россельхозбанк направил агропредприятиям Новосибирской области кредитные средства на общую сумму около 11 млрд рублей, из них более 5 млрд — на инвестиционные цели, более 3 млрд — на сезонно-полевые работы, 2,6 млрд — на пополнение оборотных средств.

Фото Евгении Серегиной