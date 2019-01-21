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Россельхозбанк запустил в онлайн-продажу платежные кольца

  • 21/01/2019, 13:18
Россельхозбанк открыл интернет-магазин по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца.

Теперь уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка. Интернет-магазин открыт в партнёрстве с производителем колец – компанией Пэй Ринг, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Платежное кольцо Mastercard РСХБ – это новая форма платежной карты, внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающим функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар представлен в нескольких вариантах дизайна: это стильная и удобная в эксплуатации черная керамика.

Кольцо может быть приобретено в подарок, так как предусмотрено отсутствие персональной информации и может быть «привязано» к клиенту после приобретения. В случае утери владелец кольца блокирует его как обычную банковскую карту, и после блокировки уже невозможно получить доступ к счету и воспользоваться деньгами.

АО «Россельхозбанк» приступил к данной разработке в 2017 году. За это время мы завершили ее тестирование и масштабировали на всю филиальную сеть. Теперь для оплаты покупок клиентам РСХБ не обязательно иметь при себе мобильный телефон или банковскую карту. Уверена, яркий и удобный аксессуар будет актуален для людей, которые следят за последними тенденциями в мире современных технологий и ведут активный образ жизни», – отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

— Мы постоянно работаем над созданием новых моделей и ассортимент колец в интернет-магазине со временем будет пополняться. Но даже сейчас, в рамках этого проекта, доступен заказ колец индивидуального дизайна, в том числе, с использованием драгоценных металлов и камней. Уверен, что наше сотрудничество с Россельхозбанком будет плодотворным и придаст новый импульс развитию компании, — рассказал основатель Пэй Ринг Сергей Лазарев.

Узнать о преимуществах платежного кольца РСХБ и приобрести уникальный аксессуар можно в интернет-магазине на официальном сайте банка.

Фото: пресс-служба банка

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