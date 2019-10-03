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Россельхозбанк заявил требование к Альберту Кошкину на 21,5 млн рублей

Основание возникновения требования — соглашение по договору поручительства физического лица.
  • 03/10/2019, 12:19
Россельхозбанк заявил требование к Альберту Кошкину на 21,5 млн рублей

Финансовый управляющий имуществом Альберта Кошкина Александр Бекк уведомляет о получении требования кредитора АО «Россельхозбанк» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 21 599 642,48 рублей, в том числе 21 316 438,37 рублей — основной долг, 283 204,11 рублей — пени с отнесением в третью очередь удовлетворения. Информация об этом появилась 2 октября 2019 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Отмечается, что основанием возникновения требования является соглашение от 26.11.2015 по договору поручительства физического лица от 26.11.2015 года.

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Напомним, в сентябре кассационная инстанция отменила решение суда о заключении мирового соглашения между экс-совладельцем новосибирской компании «Сибмост» Альбертом Кошкиным и его кредиторами. Заявления об оспаривании мирового соглашения подали Экспобанк, ООО «Конструктив» и банк «Открытие». Кредиторы не согласны с 12-летним сроком погашения Альбертом Кошкиным долга.

Фото: Ростислав Нетисов

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