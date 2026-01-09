Поиск здесь...
«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Законопроект прошел согласование в федеральных органах власти

Федеральный закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Законопроект, инициированный ведомством, уже согласован всеми заинтересованными ведомствами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ будет направлен в правительство для окончательного утверждения.

Цель нововведения — повысить заметность продукции российских производителей, в том числе представленной на рынке Новосибирска.

Согласно инициативе, все магазины и маркетплейсы будут обязаны обеспечивать приоритетную рекомендацию российских товаров: в магазинах «российская полка» должна быть размещена на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола, а на онлайн-площадках при поиске покупателем товара без указания конкретного бренда система должна в первую очередь предлагать отечественные товары. Если же пользователь выберет товар иностранного производства, площадка одновременно покажет ему карточку российского товара-аналога.

Отмечается, что требования не будут касаться монобрендовых магазинов и дьюти-фри.

Инициатива по введению российской полки в магазинах и на маркетплейсах обсуждается с 2023 года и перед регионами поставлена задача активнее работать с местными производителями. Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов на форуме «Дни ритейла в Сибири 2024» напомнил, что на российском рынке в 2022 году освободились огромные ниши.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы экономят при покупках в магазинах. 

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс
В Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения

Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

Автор: Оксана Мочалова

Золото, корпоративные облигации и рублевый депозит стали самыми прибыльными инструментами для российских инвесторов, в том числе новосибирских, в 2025 году. Такой вывод следует из рейтинга, подготовленного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. Он основан на расчете рублевой доходности при вложении 100 тысяч рублей в начале года и продаже актива в конце декабря.

По данным экспертов, финансовый ландшафт года формировался в условиях постепенной нормализации после периода повышенной турбулентности. Ключевым драйвером изменений стала последовательная смена денежно-кредитной политики Банка России, который за год снизил ключевую ставку в общей сложности на 5 процентных пунктов — с 21% до 16%: в июне, в июле, в сентябре, в октябре и, наконец, в декабре. Дополнительное влияние оказало значительное укрепление рубля в первой половине года и его последующая стабилизация, что снизило инвестиционную привлекательность валютных инструментов в рублевом выражении.

В Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения

Автор: Оксана Мочалова

В Тогучинском районе будет прекращено автомобильное движение по дороге К-16 («129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак», от 107 до 110 км). Ограничения связаны с проведением плановых взрывных работ на «Камнереченском щебеночном заводе», сообщили в пресс-службе регионального ТУАД. Соответствующий приказ подписан Минтрансом Новосибирской области.

— Ограничения в 2026 году установлены в следующие дни: 16 и 30 января, 10 и 24 февраля, 13 и 27 марта, 10 и 29 апреля, 8, 19 и 29 мая, 8, 19 и 30 июня, 7, 17, 24 июля, 7 и 21 августа, 15 и 29 сентября, 13 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 29 декабря, — говорится в сообщении.

Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму готовится пакет законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Планируемые нововведения включают ряд ключевых изменений. Срок обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в страну более чем на три месяца, предлагается сократить с 90 до 30 дней. Медицинские организации обяжут направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, а в Роспотребнадзор — о выявленных инфекционных заболеваниях у мигрантов для их оперативной депортации.

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

Агентство стратегических инициатив включило 15 регионов России в пилотный проект по развитию образовательного туризма. В этот список попала и Новосибирская область. В регионах будет внедряться Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма.

— Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли — от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации, — пояснили в АСИ.

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году сотрудники, работающие по окладной системе при пятидневной рабочей неделе, смогут существенно варьировать продолжительность отдыха и размер отпускных в зависимости от выбранного месяца. Самый длинный отпуск новосибирцы, как и другие россияне, смогут оформить в январе и мае, а самые крупные выплаты — получить в июле.

Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения размера отпускных в 2026 году станет июль — в нем 23 рабочих дня. При расчете среднего заработка это позволяет получить максимальную выплату.

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

