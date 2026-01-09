«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Федеральный закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Законопроект, инициированный ведомством, уже согласован всеми заинтересованными ведомствами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ будет направлен в правительство для окончательного утверждения.

Цель нововведения — повысить заметность продукции российских производителей, в том числе представленной на рынке Новосибирска.

Согласно инициативе, все магазины и маркетплейсы будут обязаны обеспечивать приоритетную рекомендацию российских товаров: в магазинах «российская полка» должна быть размещена на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола, а на онлайн-площадках при поиске покупателем товара без указания конкретного бренда система должна в первую очередь предлагать отечественные товары. Если же пользователь выберет товар иностранного производства, площадка одновременно покажет ему карточку российского товара-аналога.

Отмечается, что требования не будут касаться монобрендовых магазинов и дьюти-фри.

Инициатива по введению российской полки в магазинах и на маркетплейсах обсуждается с 2023 года и перед регионами поставлена задача активнее работать с местными производителями. Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов на форуме «Дни ритейла в Сибири 2024» напомнил, что на российском рынке в 2022 году освободились огромные ниши.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы экономят при покупках в магазинах.