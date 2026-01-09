Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс

Четыре новогодние ёлки от Новосибирской области стали участниками Всероссийского конкурса «Ёлки России». Онлайн-голосование за зелёные символы праздника пройдёт с 10 по 13 января 2026 года, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

В номинации для крупных городов представлена ёлка из новосибирского «Бугаков парка». В категории для малых городов и населённых пунктов регион выдвинул деревья из Куйбышева, Кыштовки и Здвинска. Все конкурсанты установлены на общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Конкурс проходит в трёх номинациях: для крупных городов, в которых проживает 250 тысяч жителей и свыше, для средних городов с населением от 50 тысяч жителей до 250 тысяч жителей и для малых городов и населенных пунктов до 50 тысяч жителей.

Высота ёлок должна составлять от трёх метров. Ключевым элементом их оформления являются изделия народных художественных промыслов и работы местных мастеров, которые дополнены креативным декором для подчёркивания локальной идентичности.

Голосование состоится в официальном сообществе ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас». Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, Администрации Президента РФ, ВАРМСУ, АНО «Креативная экономика» и Ресурсного центра «Фейшен ХАБ».

В прошлом, 2025 году, победу в конкурсе одержала новогодняя ёлка из Санкт-Петербурга, набравшая более 115 тысяч голосов.

Ранее редакция сообщала, что сбор елей на утилизацию стартует в Новосибирске 13 января.