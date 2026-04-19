Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Команда PetKa, сервиса «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев в городах, совместно с Pet911 — всероссийской системой защиты животных — проанализировали, какие питомцы чаще всего терялись в Новосибирской области в 2025 году.

Согласно полученным данным, среди кошек чаще всего пропадают Сони, Васи и Буси. С точки зрения пород в числе потеряшек больше всего мейн-кунов, шотландских вислоухих и бенгальских кошки.

В числе собак в антирейтинге лидируют животные с кличками Арчи, Боня и Герда. Первое место по потерям в регионе занимают терьеры, на втором месте — той-терьеры, на третьем — хаски.

— Статистика потерь — это живой срез того, как меняется культура содержания животных в России. Радует, что с каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных неуклонно растёт. И всё же лучшая защита от потери закладывается ещё до того, как питомец появился в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь, — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

Напомним, только новогодние салюты в Новосибирске ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома. В целом в период новогодних праздников 2024–2025 годов в России потерялось около 6 740 домашних животных.

Сервис Pet911 создан в 2017 году. В 2024 году в системе было зарегистрировано более 170 тысяч пропавших животных. Платформа объединяет более 600 тысяч зарегистрированных волонтёров и сотрудничает с ветеринарными клиниками, зоомагазинами и приютами. Ежедневно в России на платформе появляется более 400 новых объявлений о потерявшихся и найденных питомцах.

